アメリカに拠点を置くAI開発企業のThinking Machines LabがAIモデル「Inkling 2 Mini」を公開しました。ベンチマークテストではQwen3.8 27Bを上回っています。

Inkling 2 Miniは総パラメーター数264億・アクティブパラメーター数34億のMoEモデルで、コンテキストウィンドウは最大100万トークンです。 コーディングエージェントとしての能力を測定するDeepSWE v1.1では同等規模のGoogle製モデル「Gemma 4 26B A4B」を大きく上回り、中国製高性能モデル「Qwen3.8 27B」よりも高いスコアを記録しました。

「Inkling 2 Mini」「Gemma 4 31B」「Muse Glimmer」「Qwen3.8 27B」「Nemotron 3.5 Super VL」の各種ベンチマーク結果をまとめた表が以下。 Inkling 2 Miniが多くのテストで最高スコアを記録しています。 のスコアは「20」でした。 これはQwen3.8 27Bと同じスコアで、Muse GlimmerやGemma 4 31Bを大きく上回っています。thinkingmachines/Inkling-2-Mini · Hugging Face また、有志による量子化モデルもすでに公開されています。

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Unslothは8ビット、4ビット、3ビット、2ビット、1ビットの量子化モデルを公開しており、8ビットモデルは24GB、3ビットモデルなら13～15GBのメモリで実行できるそうです。 Thinking Machines’ Apache 2.0 MoE model uses a looped transformer arch & scores 48.2% on DeepSWE v1.1, the best for size.