QunaSys、次世代バッテリー開発を目指すEU助成金プロジェクトに参画

QunaSysは、欧州子会社QunaSys Denmark ApSを通じて、バッテリー技術の革新を目指す欧州連合(EU)助成金プロジェクト「 FULL-MAP 」に参画します。本プロジェクトでは、QunaSysは量子機械学習の技術を活かし、電解質や電極材料のモデリングとシミュレーションを改良することで、次世代バッテリーに適した新しい材料を効率よく見つけることを目指します。\ FULL-MAP (Furthering the Development of a Materials Acceleration Platform for Sustainable Batteries)は、EUの研究・イノベーション支援プログラム ’Horizon Europe’ のもと提供される助成金プロジェクトです。QunaSysは欧州の主要大学、研究機関、産業パートナーを含む32の組織が参加する国際コンソーシアムの一員として本プロジェクトに参画します。本コンソーシアムは、ブリュッセル自由大学(Vrije Universiteit Brussel,

VUB)が主導し、各参加者がそれぞれの専門分野であるAI、ビッグデータ、自律合成ロボティクス、ハイスループットスクリーニング(HTS)などの技術を活用することで、高性能かつ環境に優しいバッテリー材料の開発を加速することを目指しています。\QunaSysは、量子機械学習をはじめとする量子コンピュータ技術の専門知識を活かし、バッテリー用の材料開発における計算手法を高度化します。量子アルゴリズムを活用することで、電解質のシミュレーション精度を向上させ、電極の原子レベルでのモデリングを行い、バッテリー内部の構造を最適化します。これにより、より安定かつ効率的なバッテリー材料の開発を目指します。特に、QunaSysの量子技術を活用したシミュレーションは、大規模な量子化学計算を迅速に実行することで、バッテリー研究の課題を解決するのに役立ちます。これにより、電極と電解質の境界面、イオンの拡散、バッテリーの劣化の仕組みをより深く理解できるようになります。本プロジェクトは、電気自動車をはじめ再生可能エネルギーに対して急増するニーズに対応するため、次世代エネルギー貯蔵技術の開発を目的とした欧州連合(EU)の取り組みのひとつとして実施されます。計算技術やAI主導のワークフロー、量子コンピュータ技術を組み合わせることで、QunaSysとコンソーシアムの参加パートナーはバッテリー材料の開発プロセスを加速し、バッテリー効率の向上や次世代のバッテリー開発など、持続可能なエネルギー技術のイノベーションを推進します。\「QunaSysは、量子コンピュータ技術が材料発見におけるゲームチェンジャーとなると確信しています。FULL-MAPプロジェクトに参画し、量子シミュレーションをAIや高スループットスクリーニングと統合することで、次世代バッテリー材料の発見を加速し、持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションの革新に貢献できることを大変楽しみにしています。





