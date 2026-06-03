Quemixと本田技術研究所、DFT計算の指数関数的高速化に世界初成功

量子コンピュータを用いてマテリアルDXのコア技術である密度汎関数理論（DFT）の計算速度を指数関数倍に向上させるアルゴリズムを開発。グラム・シュミットの直交化法を回避し、電子密度分布の読み出しなしで全エネルギー算出を実現。新素材開発の加速に期待。

株式会社テラスカイのグループ会社で 量子コンピュータ のアルゴリズム・ソフトウェアを研究開発する株式会社 Quemix と本田技研工業の研究開発部門である 本田技術研究所 は、共同研究の結果として、 マテリアルDX のコア技術である 密度汎関数理論 （ DFT ）の計算速度を指数関数倍に向上させる量子アルゴリズムを世界で初めて開発したと発表した。

現在、材料計算の基幹技術であるDFT計算の高速化はあらゆる材料開発に波及する極めて重要なコア技術と位置付けられている。 今回の開発により、従来のコンピュータでは到底実現できなかった巨大なシステムをDFT計算で実行できる可能性が拓けた。 今後、このアルゴリズムを実務に応用することで、本田技術研究所が注力する新素材開発のスピードを加速させることが期待される。 近年、材料開発の現場では、従来の経験と勘に基づく実験主導型から、計算科学を駆使するマテリアル・デジタルトランスフォーメーション（マテリアルDX）への移行が急務となっている。

このマテリアルDXの核となる技術が、電子状態計算手法である密度汎関数理論（DFT）だ。 DFTは物質の性質を原子レベルで予測できるため、現代の材料設計において不可欠なツールとなっている。 一方、次世代の計算基盤として期待されている量子コンピュータを活用することで、従来の古典コンピュータでは困難だったシミュレーションの高速化と高精度化を実現しようとする研究が世界中で加速している。

これまでの量子コンピュータを用いた材料シミュレーション研究の多くは、量子コンピュータが電子間相互作用を厳密に扱う能力に長けているため、高精度化に主眼が置かれてきた。 しかし、産業界で需要が高い創薬、半導体、電池材料などの多くは弱相関物質に分類され、これらの材料計算においてはDFT計算で十分であり、高精度化よりも計算の高速化や大規模化が求められている。 さらに、DFT計算の高速化については、これまで有効な量子アルゴリズムが存在しなかった。

その理由は、DFT計算特有の非線形な計算プロセスを量子コンピュータの線形な演算体系に組み込むことが技術的に極めて困難だったためだ。 具体的には、DFT計算のプロセスに含まれるグラム・シュミットの直交化法は非線形演算であり、量子回路への実装における大きな課題となっていた。 また、全エネルギーを評価する際、その表式自体が電子密度分布の非線形な汎関数として定義されるため、従来の手法では電子密度分布の逐次的な読み出し（サンプリング）が不可欠で、この読み出しに伴う大きな計算コストも実用化を阻むボトルネックとなっていた。

Quemixと本田技術研究所は、量子コンピュータを用いてDFT計算を指数関数的に高速化する新しい量子アルゴリズムを開発することに成功した。 本アルゴリズムは、グラム・シュミットの直交化法を回避する新たな手法を開発し、DFTの全エネルギーを電子密度の読み出しをせずに、量子位相推定（QPE）回路のサンプリング結果から直接算出する手法を構築した。 これにより、世界で初めて電子密度分布の読み出しを必要としない高速なDFT計算スキームの構築に成功した。

この成果は、量子コンピュータの実用的な応用を大きく前進させるものであり、将来的には医薬品の開発期間短縮や新素材の探索効率化に貢献することが見込まれる。 両社は今後も連携を深め、マテリアルDXの推進に向けて研究開発を継続する方針だ





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