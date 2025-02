Qeelin、バレンタインにWulu Pearlコレクションを発表

Qeelinは、バレンタインデーに向けて、アイコニックなWuluにアコヤ真珠をあしらった「Wulu Pearl」コレクションを発表しました。このコレクションは、優しさの中に秘められた強さとしなやかさを表現し、愛を祝うひとときにエレガントで柔らかな輝きを添えます。

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命とするファイン・ジュエラー、 Qeelin (キーリン)。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣麒麟(きりん)を由来とし、20年前にブランド設立して以来、Wulu(ウル)、Bo Bo、Xi Xiなど、展開するすべての ジュエリー が豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を見事に体現するジュエラーです。 このたび、 Qeelin はバレンタインに向けて、アイコニックなWuluに、 アコヤ真珠 をあしらった「 Wulu Pearl 」コレクションを発表しました。優しさの中に秘められた強さとしなやかさを讃えるコレクションは、愛を祝うひとときに、エレガントで柔らかな輝きを添えます。 海の奥深くで育まれるパールは、時を超えて受け継がれるタイムレスな自然の美の象徴とされています。中でも気品ある輝きと完璧な丸みを誇る アコヤ真珠 は、古くから ジュエリー の世界で重宝され、インスピレーションの源となっています。「Wulu

Pearl」コレクションは、クラシックな魅力とモダンな美しさが見事に調和し、パール本来の純粋な輝きを引き立てます。その優雅な輝きのインスピレーションにより、愛する人の目を惹きつけるようにデザインされ、永遠の愛と誓いを象徴します。Wulu リング ¥664,400 (18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド、アコヤ真珠) コレクションにラインナップするのは、18Kホワイトゴールドで精巧に仕上げられたリング、イヤリング、そしてペンダントトップ。緻密にあしらわれたパヴェダイヤモンドがWuluシルエットを煌めかせ、アコヤ真珠の柔らかな輝きが心地よく調和します。モダンラグジュアリーを体現する上品かつスタイリッシュなデザインには、卓越したクラフツマンシップと東洋美学のバランスの哲学が吹き込まれています。 Qeelinのグローバルブランドアンバサダー Yoona Limは、愛に満ちた大切な瞬間を祝し、真実の愛の永遠の輝きへのオマージュをダイナミックに表現します。その輝きは、Qeelinが提案する“運命のめぐり逢い”のコンテンポラリーな解釈を華麗に体現し、美しさがもたらす幸福を存分に映し出しています。





