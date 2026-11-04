PayPay、通期業績予想を上方修正し連結営業収益4780億円超へ

PayPayは2026年度上期の決算を発表し、通期の連結営業収益予想を最大4780億円へ上方修正した。決済シェア拡大と金融サービスのクロスセルが成長を牽引している。

PayPay株式会社は、2026年度上期における 連結業績 が大きく拡大したことを発表した。この好調な実績を受け、同社は今期二度目となる通期業績予想の上方修正を実施した。これにより、連結営業収益の予想額は従来の4650億～4730億円から、4740億～4780億円へと引き上げられることとなった。

上期業績は大幅な黒字拡大で通期予想を押し上げ

2026年度上期の連結営業収益は、前年同期比28％増の2279億円を記録した。また、調整後EBITDAも同57％増の795億円となり、利益面でも大幅な拡大を示した。第2四半期の単独業績でも、営業収益が1181億円（前年同期比28％増）と高水準を維持しており、上半期の安定した収益構造が明確になった。

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業績伸長の主な要因は、主軸である決済の取り扱い高拡大にある。さらに、PayPayカードのリボ払いや分割払い、キャッシング残高の伸長が寄与した。背景には金利上昇による銀行の預金・貸出残高の拡大という環境変化もあり、これらの要素が複合的に利益率向上に貢献した。加えて、6月に実施したポイント特典の見直しによるコスト効率化も、黒字拡大を支える重要な柱となった。

決済「幹」が金融サービス「枝」を太らせる成長メカニズム

PayPayの戦略的核心は、コード決済シェア約70％を誇る決済インフラが、金融関連サービスの成長を牽引する点にある。決済金額、決済回数、送金のいずれにおいても高いシェアを獲得しており、決済の「幹」が太くなるほど、カードの金融関連残高が成長する構造が確立されている。

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このメカニズムにより、他の金融サービスへのクロスセルが可能になり、カード、銀行、証券といった金融の「枝」にも多くの顧客接点と成長機会が生まれている。既にPayPayカードの有効発行枚数は1870万枚に達し、金融関連残高は前年同期比26％増の6000億円に拡大した。ユーザーの囲い込み効果が高まっていることが数値として明確に表れている。

同社サービスを2つ以上利用するユーザーの割合は38％に達しており、利用サービス数が増えるほど決済金額が跳ね上がる相関関係が見られる。中山氏によれば、「PayPay単体のみを使うユーザーと、4サービスを利用するユーザーでは月間決済金額に約5倍の差がある」と指摘される。マルチサービス利用者の高額決済傾向が、全体収益の底上げに直結している。

ユーザー行動の変化とオフライン強みのオンライン展開

サービス開始当初は「少額決済」のイメージが強かったPayPayだが、利用動態は大きく変化している。2019年度第2四半期と比較してアクティブ率は36％から56％へ跳ね上がり、ユーザー1人あたりの月間決済金額は約4倍に拡大した。1回あたりの決済単価は1930円まで上昇し、月間決済回数も3倍近くに増加した。

このような変化を支えるドライバーとして、中山氏は「決済回数とGMV（総決済取扱高）の増加」「PayPayクレジットの転換」「PayPay銀行と証券の利用促進」を挙げている。「PayPayクレジット」への移行やPayPayカードの利用拡大に加え、オンライン決済の増加が貢献している。今後、オフライン決済の強みをオンライン領域でも広げていく考えだ。

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第2四半期決済セグメントの堅調な推移と今後の見通し

第2四半期の決済セグメントGMVは、前年同期比20％増の5.6兆円となった。9月は悪天候の影響でオフライン決済が落ち込んだほか、前年のふるさと納税駆け込み需要の反動などもあったが、こうしたマイナス要因を跳ね返す形で成長を遂げた。通期の目標額を引き上げた上で、引き続き決済基盤の強化と金融サービスの深化を図っていく方針である。