PSVエインホーフェンの佐野航大選手がレアル・マドリード戦に先発出場。ベルナルド・シウバを封じるなど好守備を見せたが、レアルの巻き返しにより5-1で敗れた。

PSVエインホーフェン に所属する日本代表MF 佐野航大 選手が、 ラ・リーガ の強豪 レアル・マドリード とのアウェー戦に先発出場した。 この試合はPSVにとって非常に厳しい戦いとなったが、佐野選手のパフォーマンスは高く評価されるべきものであった。

試合はレアル・マドリードの圧倒的な優位で始まり、最終スコアは5対1でレアル・マドリードの完勝に終わった。 しかし、その間に起きた展開や、レアル・マドリードの攻撃的な戦術、そしてPSV側、特に佐野選手が示した守備的な役割と努力については、多くの観客や専門家の間で議論を呼んでいる。 この敗戦は、PSVが今シーズンの European competitions や国内リーグでの順位にどのような影響を与えるかという点でも注目されており、単なる一試合の結果以上の意味を持っていると考えられる。

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佐野航大選手のマンマーク守備と役割

佐野選手は公式戦16試合連続での先発出場という好調さを維持しており、今回の対戦でも4対2対3対1の陣形において左ボランチとして起用された。 優勝候補と目されるレアル・マドリードという強敵相手においても、佐野選手は試合開始前から攻守のつなぎ役として重要な役割を果たした。 特に注目すべきは、レアル・マドリードのゲームメーカーであるベルナルド・シウバに対するマンマークであった。 シウバはボールを運び、チャンスを創出する能力に長けた選手であるため、彼を封じることはチーム全体の守備バランスを保つ上で極めて重要であった。

佐野選手はその役割を素晴らしいパフォーマンスで遂行し、スペースを埋める守備的な仕事も欠かさずに行った。 この守備的な貢献は、PSVが劣勢の中でも一定の組織力を維持することに繋がったと言える。 しかし、後半に入ると状況は急変する。 レアル・マドリードは選手交代を行い、その効果もあって大幅に調子を上げた。

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選手たちが入れ替わるにつれて、レアル・マドリードの攻撃テンポが加速し、PSVは押し込まれる展開へと陥ってしまった。 最終ラインへ戻らなければならない状況が何度も訪れ、守備のプレッシャーは増す一方であった。 後半19分に、レアル・マドリードが3点目のゴールを奪うきっかけとなった出来事があった。 これはPSVのGKが受けたボールを、ディフェンダーのギュレルがレアル・マドリードのFWエムバペに渡してしまったミスから始まった。

モウリーニョ監督の交代策とベリンガム

このパスミスがエムバペの得点へと直結し、試合の流れは完全にレアル・マドリード側へ傾いた。 レアル・マドリードのモウリーニョ監督は、1点差に追われる後半開始直後から3枚の選手交代を行い、巻き返しを図った。 この戦術的な変更が功を奏し、途中出場したMFベリンガムがゲームをコントロールし、主導権を握るようになった。 ベリンガムの介入により、レアル・マドリードの攻撃はさらに洗練されたものとなった。

後半5分には、左FWビニシウス・ジュニアのクロスからFWディオマンデ、ギュレルとのワンタッチのつなぎを見せ、右DFバルベルデが右足で蹴り込み、1対1の同点ゴールを挙げた。 その後、レアル・マドリードの勢いは止まらず、後半19分と39分にFWエムバペが次々と2点を追加した。 さらに後半42分には、ビニシウス・ジュニアが駄目押しとなるゴールを挙げた。 この結果、レアル・マドリードは5対1というスコアでPSVを完勝した。

この試合は、レアル・マドリードの深層な攻撃力と、佐野選手を含むPSV選手たちの奮闘ぶりが鮮明に映し出されたものとなった。