Football Rankingsによると、CL上位24位以内に入るには勝ち点10があれば十分であり、PSVは残り4試合で6ポイント、フェイエノールトは7ポイントの獲得が必要。PSVは現在24位で25位との差は微小であり、2勝で進出圏内に復帰できる状況。

PSVと フェイエノールト が チャンピオンズリーグ のプレーオフに進むために必要な勝ち点が明らかになった。 Football Rankingsによると、上位24チームに入るには勝ち点10で十分だという。

PSVはあと6ポイント、フェイエノールトはあと7ポイントを積み上げる必要がある。 両クラブともリーグフェーズで残り4試合を戦う。 1位から8位はラウンド16に直接進出し、9位から24位はプレーオフを戦う。 Football RankingsがXに記したところによると、パリ・サンジェルマン、レアル・マドリー、アーセナルは第4節終了時点ですでにノックアウトフェーズ進出を決めている。 第5節後には、さらに複数のクラブがこの3チームに続く可能性がある。

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PSVは現在、勝ち点4、得失点差マイナス1で24位につける。 ピーター・ボス監督率いるチームは、進出圏内ぎりぎりの位置にいる。 ただし、25位のボデ／グリムトも勝ち点4で、その差は極めて小さい。 PSVは火曜夜、勝ち点12で2位のレアル・マドリーとのアウェー戦に臨む。

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その後はアトレティコ・マドリーとのホーム戦（12月9日）、バイキングFKとのアウェー戦（1月20日）、VfBシュトゥットガルトとのホーム戦（1月27日）が残る。 PSVはシャフタール・ドネツクとの引き分け（1-1）とFCポルト戦の勝利（0-1）で勝ち点4を獲得した。 一方、RBライプツィヒ（1-0）とクラブ・ブルッヘ（1-2）には敗れている。 ボス監督率いるチームは、残りの試合で2勝すれば勝ち点10に到達する。