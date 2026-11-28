PSGのルイス・エンリケ監督が、デジレ・ドゥエとクヴィチャ・クヴァラツヘリアの欠場による攻撃力低下を防ぐため、テオ・ハキミをストライカーとして起用する柔軟な戦術を披露した。移籍市場閉鎖下での対応に注目が集まっている。

フットボールクラブ・ パリ・サンジェルマン （PSG）は、土曜日にパルク・デ・プランスで開催されるリーグ・アンのロリアン戦を前に、チーム構想における重要な変化を示唆している。 デジレ・ドゥエ と クヴィチャ・クヴァラツヘリア を起用できない状況を打破するため、PSGは攻撃力を維持する方法をチーム内部で模索し続けている状況にある。

エンリケ監督の柔軟な起用方針と戦術解説

金曜日に開催された記者会見でルイス・エンリケ監督は、現在の移籍市場が閉鎖されている期間中、コーチングスタッフがヌーノ・メンデスやテオ・ハキミに対し、通常とは異なる役割を積極的に試みていることを明らかにした。新戦力の獲得だけに頼ることなく、在籍する選手たちがピッチ上でどのような能力を発揮できるのかを示すこと、そしてチーム全体を向上させる継続的な努力を行っている点を強調した。

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ルイス・エンリケ監督は「移籍市場が開いておらず、選手を獲得できない中でも、我々は常にチームを良くしようとしている。試合ごとに異なる状況を考え、皆さんが疑問に思うことでも、選手たちならこなせると証明しようとするのがスタッフだ」と語った。この発言は、現状の制約下において、既存リソースを最大限に活用する意向を如実に示している。

さらに監督は「我々は常にさまざまな可能性を受け入れている。ヌーノ・メンデスはすでにウイングとしてプレーしたし、テオ・ハキミはほぼ常にストライカーとしてプレーしている」と指摘した。この柔軟な起用は、チームをさらに良くする方法を探し続ける過程で導き出されたものであり、その効果が実際に機能するかどうかは、選手たちが試合の中で証明すると結論づけた。

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適応力のある選手たちと戦術の核心

ヌーノ・メンデスとテオ・ハキミは、この多様な戦術に対応できる適応力を備えたチームの一員として位置づけられている。その他にも、ウォーレン・ザイール＝エメリ、セニー・マユル、ルーカス・ベラルド、ウスマン・デンベレ、マグネス・アクリウシュ、ヴィティーニャら多数の選手が、ポジションにとらわれない動きや柔軟な役割分担が可能である。

ルイス・エンリケ監督は、このようなポジションにとらわれない動きや多様な戦術が機能する理由は、選手たちが攻撃時の動きと守備時の規律を両立できているからこそだと明確に指摘した。単なる攻撃的な姿勢だけでなく、守備における責任とルールを厳守することによって、初めてチーム全体のバランスが保たれるという深い理解が背景にある。

ロリアン戦での戦い方と今後の展望

この戦術的柔軟性は、来たるロリアン戦でどのように展開されるかが注目されている。重要な選手が欠場する中で、監督陣は選手たちの適応力とスキルを信じて戦術を変更しており、これが敵陣でどのような成果を生むかが今後の鍵を握る。監督の言う通り、選手たちが自らの能力でこの変化に対応し、チームの勝利に貢献できるかが試される場となっている。

PSGは、移籍市場の閉鎖という不利な状況においても、内部リソースの掘り下げと選手の多様性を活用することで危機を打開しようとしている。ルイス・エンリケ監督の下、テオ・ハキミやヌーノ・メンデスらが新たな役割を担うことで、攻撃力の高維持と戦術の多様化が進む可能性がある。選手たちの活躍に期待がかかる一戦となる。