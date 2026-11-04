PSGビジャレアル戦6-0大勝 11歳ネヴェス先制でCL4連勝スタート

PSGがUEFAチャンピオンズリーグ第4節でビジャレアルを6-0で破り、開幕4連勝を達成。11歳ジョアン・ネヴェスの初ゴールなどが響き、エンリケ監督は決勝優勝を誓った。

PSG は3日、 UEFAチャンピオンズリーグ （CL）のリーグフェーズ第4節で、アウェーの ビジャレアル と対戦し、6-0という圧倒的なスコアで勝利を収めた。この結果により、 PSG は今季のCLで開幕から4連勝の好調なスタートを切った。

ネヴェス11歳初ゴールで4-0リードの前半戦

前半はPSGが開始早々から攻撃を仕掛け、主導権を握った。試合開始から5分後の9分、コーナーキックの流れから11歳のジョアン・ネヴェスが先制点を奪った。このゴールは、ネヴェスの公式戦初ゴールとなった重要なものだった。

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その直後の12分にはデジレ・ドゥエが、続く13分にはセニー・マユルが相次いで得点を挙げ、わずか4分間で3点のビハインドを挽回される展開を作られたが、PSG側は動じなかった。さらに17分にはファビアン・ルイスが4点目を決め、前半を4-0で折り返した。PSGは相手ゴールに近い位置でボールを奪い返す幸運にも恵まれ、圧倒的な優位性を示した形だ。

後半も波状攻撃で6-0完封 エンリケ監督の攻撃哲学

後半に入ってもPSGの勢いは止まらなかった。50分にはF・ルイスが追加点を挙げ、その差を広げる。78分にはダヴィド・ボリーがダメ押しゴールを挙げて試合を決め、最終スコア6-0でビジャレアルを完封した。エンリケ監督は試合後、守備に固執するのではなく、攻撃を仕掛ける姿勢の重要性を強調した。5分間で3点が入るような展開はサッカーではよくあるとし、自らのチームが攻撃的なアプローチを貫いたことを評価している。

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決勝進出とタイトル獲得への強い意欲

エンリケ監督は、マドリードで行われる決勝戦で勝者となるチームがただ一つ存在すると述べ、PSGの目標がそこでのチャンピオン獲得にあると明言した。過去のシーズンでも、リーグフェーズ終了時にトップ8に入らなかったにもかかわらず、最終的にタイトルを獲得した実績があると振り返り、チームの信頼できる強さをアピールした。

ケガ人が出ようが、どのスタジアムでプレーしようと、ピッチに出て勝利を掴み取る力があると強調。エンリケ監督は対戦相手であるビジャレアルに対しても敬意を表し、非常に好感を持っているチームだと称賛した。現在、ビジャレアルは厳しい状況に置かれていることへの共感を示しつつ、PSGとしての高い目標意識を再確認する試合となった。