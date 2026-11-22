PSGの若手エリートドゥエがニース戦で右膝前十字じん帯を断裂し、今季絶望となる重傷を負った。エンリケ監督も深刻さを認め、来月のMRI検査の結果が待たれる。

パリ・サンジェルマン （ PSG ）の若手スター、 ドゥエ 選手が深刻な負傷によって今シーズンの残りの戦線から離脱する見込みとなった。 PSG は第11節で ニース と対戦し、3対2で逆転勝利を収めて公式戦12連勝を記録したが、その過程で主力選手に重大な危機が訪れた。

ドゥエが深刻な膝負傷で担架搬送される

PSGのドゥエ選手は32分にチームの2点目を挙げるなど好調な試合展開をみせていたが、試合開始から7分後の39分、ドリブル中に重大なアクシデントに見舞われた。ボールを隠そうと体を反転させた瞬間、相手が接触していない状況で右膝を痛めたため、激痛に顔を歪め声を上げながらピッチに倒れ込んだ。

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選手は両手で顔を覆いながら痛みに耐える姿が観察され、最終的には担架に乗せられてピッチから運び出された。周囲の注目が高まる中、PSGのエンリケ監督は試合後のインタビューで、選手の状態について詳細なコメントを行った。

エンリケ監督が深刻な怪我であることを示唆

エンリケ監督はPSGのドゥエ選手について、「ケガの正確な状態は明日にならないと分からない」と述べた上で、映像から判断して「深刻なケガだ」と明言した。監督はプロのサッカー選手にとってこうしたアクシデントは避けられず、「これもキャリアの一部として受け入れなければならない」と冷静な分析を示した。

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一方で、エンリケ監督はドゥエ選手の精神的な側面にも言及した。「彼は悲しみ、不安を感じている」と選手の状態を慮りつつ、「必ずや以前よりも強くなって戻ってくると確信している」と復帰への希望を口にした。監督の発言からは、怪我の程度が軽微ではないことを示す強い懸念が伝わってくる。

レキップが前十字じん帯断裂と伝えた

PSGとドゥエ本人の将来を左右する重要な診断として、MRI検査が22日に行われる予定となっている。この検査の結果が、ドゥエ選手の今季および来年のプレー可否を決定づけることになる。フランス紙『レキップ』は、PSGのメディカルスタッフおよびドゥエ本人の認識について報じた。

『レキップ』によると、PSGの医療陣も選手自身も、右膝に深刻な負傷を負ったことを強く認識していると伝えている。特に具体的な診断として、ドゥエ選手が右膝の前十字じん帯を断裂した可能性が高いと報じられている。この診断が確実であれば、一般的な復帰期間の長期化が避けられない。

ドゥエの今季絶望とチームへの影響

もし右膝前十字じん帯の断裂が確定した場合、PSGのドゥエ選手の今シーズンにおける復帰は絶望的となる。前十字じん帯の断裂は外科手術と長いリハビリテーションを必要とする重傷であり、通常、復帰まで6ヶ月から1年以上を要することが多い。PSGは現在公式戦12連勝という好調な状態を維持しており、ドゥエのような重要な攻撃力の欠如はチーム戦術にも影響を及ぼす可能性がある。

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エンリケ監督が「以前よりも強くなって戻ってくる」と期待を込めた言葉とは裏腹に、現実は厳しさ増している。PSGは22日に予定されているMRI検査の結果を待たねばならず、その間、チームは他の選手による穴埋め策を講じる必要がある。ドゥエ選手の早期復帰と、PSGのさらなる活躍が待たれる。