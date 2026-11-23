パリ・サンジェルマンはレアル・ベティスのアブデサマド・エザルズリ獲得を検討している。移籍金は6000万ユーロでバルセロナが16％を得る構造。

パリ・サンジェルマン は、 レアル・ベティス の アブデサマド・エザルズリ 選手を正式な移籍候補として注視している。モロッコ代表のウイングは、昨シーズンから好調な成績を維持しており、今季も13試合で4ゴール1アシストを記録している。この動きは、クラブが攻撃陣の強化を急ぐ中で、即戦力として同選手の評価を上げていることを示している。

契約解除金とバルセロナの補償割合

エザルズリ選手の契約には6000万ユーロの解除金条項が含まれている。この移籍が成立した場合、金銭的な分配構造は複雑になる。レアル・ベティスは受け取り額の84％に相当する約5040万ユーロを取得し、残りの16％である960万ユーロがFCバルセロナに支払われる。これは過去にバルセロナが保有していた権利に基づくものであり、PSGが同選手を獲得するにはこの負担も想定しなければならない。

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移籍市場のルールとジョーカー枠の可能性

フランス紙『レキップ』は、PSGがリーグ・アンの「ジョーカー枠」を活用する選択肢を検討しうる可能性があるとの見方を示している。この制度により、通常の2つの移籍期間以外に1人の選手を獲得することが可能だが、条件としてフランス1部または2部のクラブで登録されていることが必須である。これにより、パリは1月の移籍市場開幕を待たずに国内から代役を探せる可能性があるが、エザルズリ選手はスペインのクラブ所属であるため、この適用は直接該当しない。

スポーツ仲裁裁判所の判定と代理人側の問題

エザルズリ選手の移籍に関する状況は、法的な争いによって変動している。スペイン紙『マルカ』によると、スポーツ仲裁裁判所は元代理人側に対し、正当な理由なく契約を解除したとして23万ユーロ以上を支払うよう命じた。この判決は、選手側がスペインのクラブを離れる意思を示しているか、あるいは対立構造が移籍交渉にどのような影響を与えるかを巡って、さらなる注目を集めている。

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選手の成績とベティスでの貢献

エザルズリ選手の現役成績は、PSGが興味を示す根拠となっている。セビージャFCとのアンダルシア・ダービーではアントニー選手のゴールをアシストし、2-0のリードをもたらした。昨シーズンには43試合で15ゴール13アシストを記録し、2024-2025シーズンには49試合で9ゴール5アシストを挙げた。この一貫したパフォーマンスは、ベティスにおいて重要な得点源であることを証明している。

将来の移籍スケジュールと現実的な制約

PSGがエザルズリ選手を獲得する場合、現状では冬の移籍市場の開幕を待つ必要がある。メディカル・ジョーカー制度により外国籍選手を獲得できるケースは、GKの死亡や重傷、あるいはフランス代表活動中の負傷など限定的な例に限られる。ドゥエ選手の負傷により、PSGが同制度を使ってエザルズリ選手を獲得する権利が得られるわけではないため、正式な市場オープン後の交渉となる。