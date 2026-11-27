攻撃陣に負傷者が相次ぐPSGがアトレティコFWフリアン・アルバレスの獲得可能性を再照会。以前から関心を寄せるアーセナルも動向を注視している。

』によると、PSGはデジレ・ドゥエとフヴィチャ・クヴァラツヘリアがともに今季絶望の負傷を負ったことを受け、前線の補強候補を検討している。 フランスの強豪はすでに複数のウイングを候補に挙げているが、アルバレスの獲得可能性も確認した。

しかし、アトレティコにシーズン途中で売却する意思はなく、同FWの代理人側も1月の移籍は検討していないと主張している。 マドリードの関係者によると、アルバレスは冬の移籍を求めていない。 特に、今季序盤にはディエゴ・シメオネ監督の構想から外れていたものの、現在は力強い復調を遂げている。25歳のアルバレスはクラブと代表での直近10試合で本来の調子を取り戻し、6得点4アシストを記録。 そこには水曜日のチャンピオンズリーグ、ヴィキング戦での勝利で挙げた得点も含まれる。

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その勝利の後、シメオネ監督はアルバレスへの信頼を公の場で改めて示した。