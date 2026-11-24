エンリケ監督が主力攻撃手を欠く中、冬季市場で新たな補強を検討している。特にボーンマスのジュニオール・クルピが候補として浮上。内部の若手選手たちの状況と過去の冬季補強の成功例も踏まえ、クラブの今後の動きが注目される。

いずれにせよ、疑問が浮かぶ。 ルイス・エンリケ 監督にとって絶対的な主力であり、フランス王者の攻撃力を形作る2人を数カ月間欠く事態に、 PSG はどう対応するのか。 資金力が豊富なことで知られるパリのクラブは、間近に迫る冬の移籍市場で攻撃陣を補強するのだろうか。

まずはPSGがすでに抱える代役候補を見てみよう。 恐れられたパリの前線3人組で健在なのはウスマン・デンベレだけだが、2025年のバロンドール受賞者は負傷に悩まされることが多い。 最近も再び太ももに違和感を覚え、今季ここまで先発はわずか5試合だ。 PSGに残る内部の選択肢は？

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昨夏のチーム再編で選手構成は大きく変わったものの、質の高い選択肢はまだある。 パリがブラッドリー・バルコラのリヴァプールへの移籍を認めたことは、今となっては極めて痛い。 フランス代表のバルコラは今なら間違いなく先発に定着できただろう。 それこそ、パリに残るために彼が望んでいたことだった。

だが、最も重要な試合ではデンベレ、ドゥエ、クヴァラツヘリアの後ろに回ることが多く、リヴァプールで新たな挑戦を求めた。 さらに昨夏には、ゴンサロ・ラモスがミランへ、下部組織出身のイブラヒム・エンバイェがアストン・ヴィラへ、イ・ガンインがアトレティコ・マドリーへ移籍し、フランスの首都を去った。 PSGが退団した攻撃陣から得た移籍金は合計で約2億9000万ユーロ。 その半分弱だけが再投資され、資金の大半はバルコラらの後任に充てられた。

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サイドには、将来性豊かな若手2人が加わった。 アヤックスから移籍金4500万ユーロで獲得したミカ・ゴッツ（21歳）と、モナコから5000万ユーロで獲得したマグネス・アクリウシュ（24歳）だ。 両者ともすでに存在感を示しているが、より確かな働きを見せているのはアクリウシュだ。 フランス代表のアクリウシュはPSGのスター集団にも比較的すんなりなじんだようで、とりわけチャンピオンズリーグでは何度か印象的な活躍を見せた。

例えば10月に敵地でマンチェスター・シティを4-2で破った試合では鮮やかなゴールを決め、11月初めにビジャレアルで6-0と勝利した試合では2得点をアシストした。 アクリウシュは、少なくとも時折はクヴァラツヘリアとドゥエの代役を務められると示した。 一方、アヤックスでたびたび見る者を魅了したゴッツは、エールディヴィジから現時点で世界最高かもしれないチームへのステップアップを、まだ十分には果たせていない。

ベルギー代表のゴッツはPSGになじみ切れておらず、バルセロナから移籍金4850万ユーロで加入したワールドカップ優勝経験者フェラン・トーレスも、新天地でまだ安定した活躍を見せられていない。 一方、数人の若手有望株は出場時間とアピールの機会が増えることを期待できる。 筆頭は直近の公式戦5試合で4得点2アシストを記録し、注目を集めたセニー・マユル（20歳）だ。 下部組織出身のカンタン・ンジャントゥ（19歳）もチャンスをうかがっている。

今年初めにバルサからパリへ移籍した18歳のドロ・フェルナンデスも同様だ。 それでも、これほどの負傷禍という異例の状況を受け、エンリケ監督が1月に新たな攻撃陣の補強を望むことは十分考えられる。2年近く前、PSGは冬の大型補強で成功を収めた。2025年1月、フランスのクラブはナポリから移籍金8000万ユーロでクヴァラツヘリアを獲得。 その後の数カ月で、ジョージア代表FWはクラブ史上初の、長く待ち望まれたチャンピオンズリーグ制覇を実現する決定的な存在の一人となった。

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目標とする3年連続のチャンピオンズリーグ制覇に、クヴァラツヘリアが貢献することは、おそらくもうできない。 代わりに、シーズン途中に加入する別の傑出した選手がその役割を担うのだろうか。 ジュニオール・クルピなら、移籍金はクヴァラツヘリアと同程度になる可能性が高い。 ボーンマスに所属するフランス人のクルピは、PSGを襲った悪夢のような1カ月を経て、冬の補強候補としてパリで最も盛んに名前が挙がる選手かもしれない。

優れたドリブルと卓越したボールタッチを持ち、得点力が高く、非常に速い。 複数のポジションをこなせることも強みだ。 ボーンマスでは主にセンターフォワードを務めるが、左ウイングでも問題なくプレーできる。 フランス代表でも最近、左サイドでプレーした。11月中旬、イタリアに1-3で敗れた試合で、偉大なジネディーヌ・ジダンの下で代表デビュー。3日後にはトルコとの2-1の試合で途中出場し、左サイドで30分弱プレーして代表初ゴールを挙げた。

ロリアンで育ち、2025年にボーンマスへ移籍した20歳のクルピには、多くのクラブが関心を寄せる。 プレミアリーグの強豪数クラブに加え、PSGやバルセロナも獲得を狙っているという。 最近の