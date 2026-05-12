PSG、アーセナルに向けたチャンピオンズリーグ決勝の型破り練習

パリ・サンジェルマン(PSG)は、アーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝に向けて、型破りな練習を導入している。ルイス・エンリケ監督率いるチームは、激しい空中戦に備え、ゴールキーパーの対応力を高めるために、ラグビー用タックルシールドを使用している。さらに、PSGは、MSN(チャネル5)の取材で発表した。PSGは2連覇を持つ王者であり、昨年、インテルを5－0で下した。しかし、アーセナルは、ミケル・アルテタ率いるセットプレーに定評のあるチームと対戦する。

パリ・サンジェルマン( PSG )は、 アーセナル との チャンピオンズリーグ決勝 で、型破りな練習を導入し、 européennes王者の座を護るため。 ルイス・エンリケ監督率いる PSG は、激しい 空中戦 に備え、ゴールキーパーの対応力を高めるために、 ラグビー用タックルシールド を使用している。

チャンピオンズリーグ決勝まであとわずか。 PSGは2連覇へ万全を期す。 昨年、インテルを5－0で下した王者は、ミケル・アルテタ率いるセットプレーに定評のあるアーセナルと対戦する。 練習映像では、コーチたちがGKに体当たりし、キャッチを阻んでいる。

これは、アーセナルが6ヤードボックスで起こす混戦とフィジカルコンタクトを再現する試みだ。 アーセナルは、セットプレーで世界屈指の脅威を示し、アルテタ監督の下、プレミアリーグ首位の座と5月30日の決勝進出を手にした。 フィジカルに優れた選手たちが繰り出す「集中攻撃」は、多くのトップDFやGKを動揺させる。 PSGはこの脅威を十分に認識し、怯むことなく立ち向かう決意だ。

準決勝では、アリアンツ・アレーナでウスマン・デンベレのゴールによりヴィンセント・コンパニ率いるバイエルンを下したフランス王者は、プスカシュ・アリーナでアーセナルの空中戦を封じるために、総力を挙げる。 アーセナルはペナルティエリア内の計算された「カオス」を武器にして、クラブサッカーの頂点を狙う





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