ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月26日、PlayStation Plus加入者向けの12月のフリープレイ提供コンテンツ情報を公開した。

『トニー・ホーク プロ・スケーター 3+4』は2001年に発売された『トニー・ホーク プロ・スケーター 3』および2002年発売の『トニー・ホーク プロ・スケーター 4』をひとつにまとめたリメイク作品。

グラフィックは刷新され、操作感もアップデート。 スケートパークだけでなく、倉庫や船といったさまざまな場所でスケートボードを楽しむことができる。 最大8人のオンラインマルチプレイはクロスプラットフォーム対応だ。 『ドラゴンボール ゼノバース2』はタイムパトローラーとして「ドラゴンボール」の世界の歴史を守るアクションゲーム。

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プレイヤーは新米パトローラーとしてオリジナルキャラクターを作成し、過去や未来を行き来しながら歴史を歪めようとする敵と戦っていく。 孫悟空の仲間たちだけでなく、フリーザ軍の兵士になったり、ナメック星人を助けたりと様々な視点から「ドラゴンボール」の世界を体験することができる。 本作から登場する「エキスパートミッション」ではオンラインで6人での協力プレイが楽しめる。2023年には累計出荷本数1000万本を突破しており、2027年には最新作『ドラゴンボール ゼノバース3』が発売予定だ。