『Phantom Blade Zero』に対して11月28日にアップデートを配信すると発表した。固有名詞に“ふりがな”が表示されるようになるという。

『Phantom Blade Zero』は武侠アクションアドベンチャーゲームだ。 対応プラットフォームはPC（Steam/Epic Gamesストア）/PS5/で、日本語表示に対応している。

本作の舞台となるのは、スチームパンクやオカルトと武侠が融合した「カンフーパンク」の世界である。 この世界には、正道にも邪道にも属さない「組織」とだけ呼ばれる武術家集団が存在。 組織が正邪を問わず人々に掟を守らせることで秩序を保っていた。 主人公の魂は、そんな組織の剣客だ。

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魂は組織の主を殺したという疑惑をかけられ、幼なじみの左殤と決闘。 心臓に致命傷を負ってしまう。 謎の人物によって秘術を施された魂は一命をとりとめるが、66日後には死に至る定めだと忠告される。 余命わずかとなった魂は武林を駆け巡り、組織の追手や裏でうごめく陰謀と戦いを繰り広げる。