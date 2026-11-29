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PS1時代に先進的なオープンワールドシステムを備えたミステリーアドベンチャーゲーム

Playstation · オープンワールド · ミステリー

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1998年12月23日に初代PlayStation向けに発売されたオープンワールドゲーム。車での移動、昼夜のサイクル、天候変化、独自の生活スケジュールに従って行動する住民など、当時としては非常に先進的なシステムを備えており、シェンムーやGTA IIIよりも前に生きた町の実現に挑戦した作品として知られています。物語はクリスマスの朝に森で重傷を負った女子高生キャシーが発見され病院で死亡するところから始まり、町長の娘エマが失踪した事件の真相を主人公の高校生マシューが追います。プレイヤーは12月25日から31日までの7日間、住民への聞き込みや町の探索を通じて手がかりを集め事件の解明を目指します。住民ごとに設定された生活スケジュールと時間管理システムが特徴で、聞き込み相手の居場所を把握して訪れる必要があり、時間を使いすぎると重要なイベントを見逃し捜査に支障をきたすこともあります。

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