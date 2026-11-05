PREMIUM PICK UP SCOUT開催 新★5選手4人登場とレジェンドマッチ新イベント

2026年11月4日から始まるPREMIUM PICK UP SCOUTでは新★5選手4人が登場し、レジェンドマッチでは新★5選手ファイブデスが加わります。期間や報酬条件を確認しましょう。

ゲームの新企画「 PREMIUM PICK UP SCOUT 」が、2026年11月4日（水）から11月11日（水）10:59までの期間で開催されます。今回のスカウトには新★5選手4人が登場し、各選手はレベルMAX（Lv.50）、覚醒2段階達成、各スキル・各能力UP Lv.3達成の状態で手に入ります。同時に、対戦型イベント「 レジェンドマッチ 」も実施され、新★5選手 ファイブデス が新たに加わります。

運営が案内しているのは、スカウトとイベントを組み合わせた育成強化の機会です。プレイヤーは期間中、スカウトで強力な新戦力を狙いつつ、レジェンドマッチで豪華なアイテムを集めることができます。両企画とも期間が限られているため、開催日程を事前に確認しておくことが重要です。

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PREMIUM PICK UP SCOUTの新★5選手と確率・特典

PREMIUM PICK UP SCOUTでは、新★5選手4人が登場することが運営から発表されています。通常枠における★5の出現確率は10%と案内されており、ガチャ形式のスカウトで高ランク選手を狙える仕組みです。

スカウトはSTEP制で進行します。STEP1をクリアすると「★5確定スカウトチケット」1枚が特典として付与されます。さらにSTEP2からSTEP5までには、新★5選手1人が必ず手に入る特別獲得枠が設けられています。通常枠の抽選だけに頼らず、段階的に確実性を高められる点が特徴です。

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各選手の能力は、レベルMAX（Lv.50）、覚醒2段階達成、各スキル・各能力UP Lv.3達成という条件を満たした状態で提供されます。育成に時間をかけずに戦力として使える点が、このスカウトの大きな利点といえます。

レジェンドマッチの報酬とファイブデス獲得の条件

レジェンドマッチは、レジェンドチームと対戦して勝利ポイントを積み上げるイベントです。勝利ポイントゲージが一定量に達すると、豪華なアイテムが獲得できます。今回のイベントでは、10,000pt達成報酬の★5選手が入れ替わり、新★5選手ファイブデスが登場します。

また、レジェンドマッチをプレイすると達成できる1回限定ミッションも用意されています。このミッションでは、監督スカウトチケットのほか、新★5選手ファイブデスや能力UP極秘練習などを入手できます。1回限定のため、対象期間中に一度は挑戦しておくと効率的です。

試合に勝利すると、難易度に応じてFEVERゲージが増加します。難易度が高いほどゲージの伸びが大きくなるため、挑戦する難易度を選ぶ際の判断材料になります。

FEVER MODEの仕組みと応援期間、トロフィー交換

FEVERゲージがMAXに達すると、FEVER MODEに移行します。FEVER MODE中は、能力UP秘密練習の欠片がランダムで獲得できるため、通常のプレイより育成素材を集めやすくなります。

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応援期間は2026年11月9日（月）22:00から11月10日（火）18:35までと定められています。この期間に合わせてイベントに参加すると、FEVER MODEの効果を活かしやすくなります。

イベントで獲得できるトロフィーは、イベントショップで★5選手やさまざまなアイテムと交換できます。獲得したトロフィーを計画的に使うことで、ファイブデスを含む目当ての選手や素材を揃えやすくなります。

SWCCのマスターディビジョン応援で得られる報酬

SWCCでは、マスターディビジョンの決勝トーナメントに進出したチームから1チームを選び、応援することができます。応援したチームが優勝した場合、GB5,000個（無償）が全員にもれなく付与されます。

一方で、応援したチームが敗れた場合でも、GBの付与はありません。運営は健闘をたたえることを参加者に呼びかけており、応援するチームを選ぶ際は決勝トーナメントの進出状況を確認しておくことが大切です。

PREMIUM PICK UP SCOUT、レジェンドマッチ、FEVER MODE、SWCCの各企画は、いずれも期間が決まっています。特にスカウトの終了は2026年11月11日（水）10:59が目安となるため、早めの準備を心がけましょう。