PR TIMESは12月7日、2026年の社会に貢献した行動を称える「Public of the Year 2026」授賞式を開催する。北村一輝と小澤陽子がMCを務め、受賞者の行動と想いに光を当てる。

株式会社 PR TIMES （本社：東京都港区、代表取締役社長：山口拓己）は、2026年12月7日（月）に「Public of the Year 2026」の 授賞式 を開催すると発表した。本アワードは、その年を象徴する人物の「行動」に着目し、影響力や成果だけでなく、何をしたかを振り返って称えることを目的としている。

受賞者の行動を称える授賞式の概要

PR TIMESは2024年の初開催以来、毎年このアワードを開催しており、2024年には小田凱人、北口榛花、Creepy Nuts、一力遼、織田友理子、小森日菜子、関根江里子、中田哲也、松田崇弥・文登らが受賞した。2025年には、ミャクミャク・山下浩平、HANA、遠藤航、村竹ラシッド、鈴木俊貴、王谷晶、袴田ひで子、藤本壮介、河合祐子、井田奈穂らが受賞している。

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今年度は、受賞者が自らの言葉でその年の出来事を振り返り、世の中を動かす原動力が一人ひとりの行動であることを体感できる社会の実現を目指す。何を言ったかではなく、何をしたかという点に焦点を当て、行動が持つ心を揺さぶる力を重視している。

北村一輝と小澤陽子がMCに就任

今年のメインMCには、俳優の北村一輝さんが務める。北村さんは1969年に大阪府生まれ、1990年に俳優キャリアを開始し、1999年には映画『皆月』と『日本黒社会 LEY LINES』で『キネマ旬報』日本映画新人男優賞を受賞した。代表作には『テルマエロマエ』『ガリレオ』『猫侍』シリーズ、Netflix『地面師たち』などがあり、年末にはテレビ朝日で『猫侍-ビギニング-』が、BS朝日では1月4日に主演作品が放送される。

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また、司会進行にはフジテレビを退局し、新事業「zutto toujours」を立ち上げた小澤陽子さんを迎える。小澤さんは2026年、アナウンサーとしての活動に加え、新たな行動の一年を歩んだ。北村さん自身は50歳を過ぎてからも新ジャンルの仕事に挑戦し続けており、今回のMC就任を新しいご縁と捉えている。

小澤さんもまた、アナウンサーとして活動しながら新しい事業を立ち上げるなど、変化に対応する姿勢を示している。授賞式では、お二人の新たな挑戦を通じて、受賞者の行動と背景にある想いに光を当てる予定だ。PR TIMESは、お二人を迎えられることを嬉しく思い、彼らの視点で受賞者の軌跡を振り返る予定である。

11名による審査と4つの視点

「Public of the Year 2026」の審査会は、メディア各社や各分野を代表する団体の方々で構成された11名の審査員で行われる。「企業・事業」部門は3名、「学術・文化」「芸能・スポーツ」部門は各4名ずつが審査に当たった。審査員は、社会動向と個々の活躍を広く観察し、以下の4つの視点から受賞者を選定する。それは「社会を動かす」「社会をつなげる」「その年の社会の象徴」「社会的価値を生み出す」である。

審査員の一人であるNewsPicks編集長の加藤秀仁氏は、12年間ビジネス現場を取材し、華やかな成果の陰にある気づかれない仕事に注目したいと語った。もう一人の審査員である東京大学名誉教授の河合洋一郎氏は、米国とイスラエルによるイラン攻撃でホルムズ海峡が封鎖され、原油価格が高騰している現状を挙げ、勇気や希望をもたらすニュースに光を当てたいと述べた。

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BRUTUS編集長でThird編集局長の西村真氏は、2016年にHanako編集長に就任し、2021年にBRUTUS編集長となった経緯を説明し、雑誌の枠を超えたブランドビジネスの拡がりを強調した。科学雑誌『Newton』編集長も審査員を務め、学術や文化に新たな蓄積を積み上げる意義を語った。また、昨年度に続き2度目の委員を務める審査員もおり、自らの行動が感動や勇気を与えた候補者を選びたいと意欲を示している。

社会変化の中での受賞者の選出

2026年は、分断が語られ、社会の連帯を実感しにくい時代となっている。そのような状況下で、Public of the Yearは社会をより良い方向へ動かした人物と、その行動を称える大きな意義を持っている。審査員たちは、広く知られた功績だけでなく、地道な実践を積み重ね社会により良い変化をもたらしている方々にも目を向けたいと考えている。

今年の受賞者を選出する過程では、これまでの当たり前を更新した人、世の中に新しい選択肢をつくった人、長い積み重ねの末に成果を実らせた人に敬意を向けたいという姿勢が共通している。PR TIMESは、受賞者の行動が人々の共感や次なる行動を生み出す挑戦に出会える機会となることを楽しみにしている。

年末特別編として『猫侍-ビギニング-』の放送や、赤坂の行列カレー店「大阪マドラスカレー」のオーナー活動など、多角的な活動を行う北村さんと、新事業に挑む小澤さんのMC就任により、授賞式はさらに注目を集めそうだ。受賞者の行動が社会に新たな可能性を示し、人々の心をつなげる一助となることを期待している。