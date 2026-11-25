フィリップモリスジャパンは2025年4月から推進した青森県八戸圏域の農業未来プロジェクトを完了し、11月24日に成果報告会を開催。8市町村首長から感謝状が贈呈された。

フィリップ モリス ジャパン合同会社（以下、PMJ）と一般社団法人 RCF （以下、 RCF ）は、青森県八戸圏域における持続可能な営農体制の構築を目指して推進してきた「 あおもり三八農業未来プロジェクト 」の完了に伴い、2026年11月24日に成果報告会を開催した。

開催場所は青森県のSG GROUP ホールはちのへであり、このプロジェクトに関連して実施した企業版ふるさと納税による寄附に対して、八戸市をはじめとする八戸圏域の8市町村の首長からPMJ宛てに感謝状が贈呈された。

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プロジェクトの完了と地域連携の成果

この「あおもり三八農業未来プロジェクト」は、2025年4月から本格的に推進され、八戸市、おいらせ町、五戸町、三戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村という8つの自治体を対象区域としていた。地域の農業の持続可能性を高め、未来を切り開くことを目的として、両組織は密接に連携してきた。

RCFの役割と過去の活動実績

一般社団法人 RCFは、2011年に東日本大震災を機に「RCF復興支援チーム」として設立された組織である。社会課題解決事業の立案や関係者間の調整を担う「社会事業コーディネーター」として、これまで30以上の被災市町村や10社以上の企業と協力し、40以上の社会事業に従事してきた実績を持つ。

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RCFはPMJとともに、「いわて農業未来プロジェクト」や「人吉球磨・農業未来プロジェクト」など、岩手県や熊本県、そして今回の青森県において農業の未来を創る事業の企画と推進を行ってきており、今回の八戸圏域での取り組みはその一環として位置づけられている。

PMJのCSR活動と地域貢献の背景

フィリップ モリス ジャパンは、フィリップ モリス インターナショナル（PMI）の日本における子会社であり、1985年の日本での営業開始以来、責任ある企業として地域社会の持続的な発展に寄与するための社会貢献活動を長年にわたり展開してきた。

自然災害の被災地や多様な課題を抱える地域に対し、専門的知識や経験を持つNPO等と連携して必要な支援を提供しており、今回のプロジェクトはCSR活動を通じてより健全で持続可能な社会の実現に貢献する取り組みの一部である。

世界的なビジネス構造と市場シェア

親会社であるPMIは、「煙のない社会」の実現を目指し、紙巻たばこやニコチン以外の製品を含むポートフォリオの進化に長期的に取り組んでいる。現在の製品ポートフォリオは主に紙巻たばこと煙の出ないたばこ又はニコチン含有製品で構成されており、2026年9月30日時点で世界110市場に展開している。

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2025年12月31日時点で、全世界で4,300万人以上の成人喫煙者がPMIの煙の出ない製品を使用していると推定されており、この事業はPMIの2026年第3四半期において純売上の40％を占めている。

また、PMJは日本国内で約1,600人の従業員を擁し、日本のたばこ市場で43.4％のシェア（2026年第3四半期決算）を有する企業として、加熱式たばこを中心に市場を牽引する立場にある。