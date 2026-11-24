フィリップモリストラジャパンは、加熱式たばこIQOS ILUMAシリーズの数量限定モデル「IQOS ILUMA NEON」を17日より販売開始します。鮮やかなバイオレットとマゼンタカラーが特徴で、全国8店舗のIQOSストアでは限定仕様のストア展開やホログラム展示、会員限定の特製ドリンクやスイーツの提供も行います。

フィリップ モリス ジャパン（以下、ＰＭＪ）は、 加熱式たばこ 「ＩＱＯＳ ＩＬＵＭＡ（アイコス イルマ）」シリーズである「ＩＱＯＳ イルマ プライム」（９９８０円、税込み）および「ＩＱＯＳ イルマ」（６９８０円、同）の 数量限定モデル 「ＩＱＯＳ ＩＬＵＭＡ ＮＥＯＮ（ネオン）モデル」を１７日より、ＩＱＯＳオンラインストア、全国８店舗のＩＱＯＳストアなどで発売する。

また、６月２８日からは、主要コンビニエンスストアを含む一部のたばこ取扱店でも、順次発売する。

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「ＩＱＯＳ イルマ」シリーズで初の数量限定モデルとなる同製品は、「歩みだそう、色あざやかな未来へ。 」がテーマ。 鮮やかなバイオレットとマゼンタカラーが、明日へ向かう鮮烈なエネルギーを表現している。 また全国８店舗のＩＱＯＳストアでは１７日より、同製品の発売を記念し「ＩＱＯＳ イルマ ネオン モデル」仕様のストア展開を実施する。

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入り口や店内が特別仕様に変化するほか、銀座店、心斎橋店限定で同製品が浮かび上がる「ＮＥＯＮ ホログラム」を初展示する。 ほかにも、ＩＱＯＳ会員限定で、同製品をイメージしたスペシャルドリンク「ＮＥＯＮ フラッペ」を、ゴールド以上の会員には限定スイーツの「ＮＥＯＮ トゥンカロン」が提供される（名古屋店を除く）。