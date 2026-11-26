プレスリリース PLATEAU×AIでマインクラフトに再現した柴又で防災ゲーム、葛飾区の住まいのイベントに出展

会場のパソコンでは、住まいの断熱と省エネを学ぶクイズゲームも提供しました。 プレイヤーはゲーム内でトロッコに乗って線路を進み、線路が2つに分かれる手前で出題される問題に対し、正解だと思う方向を向いて回答します。

不正解の場合はトロッコが地下に落ち、全問正解でゴールとなります。 出題例は「ガラスを2枚以上重ねた窓ガラスを何という？ 」「冬に足元が冷たいとき、関係が深い場所は？ 」など、家庭で取り組める断熱・省エネの知識を扱っています。11月22日（日）12時からのステージでは、再現した柴又の町の中に会場を設け、つくりの違う2軒の家に火事・大雨・台風・夏の停電を順に発生させて、どちらの家が持ちこたえるかを来場した子どもたちと見比べました。

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最後に「こわれにくい家なら、災害のあとも家で過ごせる（在宅避難）。 断熱の家なら、停電しても暑さ寒さをしのげる」とまとめ、イベントのテーマである断熱につなげました。 再現にあたっては、PLATEAU の建築物モデルと地形モデルを活用しています。 建物の形状・高さ・階数をもとに1メートル＝3ブロックの縮尺で建物を配置し、江戸川の土手や河川敷などの高低差も地形モデルから再現しました。