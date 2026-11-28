大阪府富田林市の学校法人ピーエル（PL）学園は28日、高校野球の強豪校だったPL学園高をはじめ、運営する小中学校や

大阪府富田林市の学校法人ピーエル（PL）学園は28日、高校野球の強豪校だったPL学園高をはじめ、運営する小中学校や幼稚園と専門学校の全てで、28年度は生徒を募集しないと明らかにした。

ある教団関係者は「このまま自然と廃校になる可能性が高い。 学校経営とお金を支援してきた教団経営もずっと苦しい。 一旦、募集を停止してしまえばもう学校が再開することはないと思う」と話し、廃校の可能性が高まったことを示唆した。 教団はこの日、在校生、保護者や関係者向けに募集停止の説明会を開催。28年度の生徒募集停止から5年以内とする31年に「制度が整い次第、募集を再開する」という旨の説明を行った。

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同時に「32年の4月から新入学生を受け入れる」とも加えたが、学校関係者は「なぜ生徒数が激減している今、生徒がPL学園に来る保証やメドが全く立っていないのに見切り発車的な説明をしたのか。 今も経営が整っているとは言えない状況。