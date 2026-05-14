PIZZA-LA（ピザーラ）公式SNS再開：迷惑行為した従業員への罰則報道を求める声

PIZZA-LA（ピザーラ）が2026年5月14日、公式SNSの更新を再開すると発表した。SNSでの拡散を受け、ピザチェーンは26年5月2日、声明を発表し、"このような事態を発生させたことは痛恨の極み"と謝罪した。SNS再開の報告をめぐっては、"SNS再開するなら迷惑行為した人たちがどういった罰になったか知らせてください"など時期尚早ではとの指摘も少なくない。

宅配ピザチェーン" PIZZA-LA（ピザーラ） "が2026年5月14日、 公式SNS の更新を再開すると発表した。

"このような事態を発生させたことは痛恨の極み"ピザーラをめぐっては、5月1日頃からSNSでピザーラ蒲田店のアルバイト従業員による迷惑行為の写真・動画が拡散された。 写真や動画はいずれも25年2月頃に撮影されたもの。 オーブンに従業員が寝転び網に顔を押し付ける様子、従業員がピザ生地を床にぶちまけて笑っている様子、配達の遅延について"死ね"と罵詈雑言を吐く様子などを写した動画のほか、配達途中で転んで崩れたピザの写真などが、従業員のインスタグラムのストーリーズなどで公開されていた。

一連の投稿には届け先の住所や名前が入った配達伝票も映り込んでいたほか、店舗に買い物に来た客を"盗撮"し、やゆするような投稿もあった。 SNSでの拡散を受け、ピザーラは26年5月2日、"ピザーラ従業員による不適切な動画投稿についてのお詫びとご報告"との声明を発表。

"食に携わる企業として、またお客様に便利で安心安全なサービスをお届けする企業として、このような事態を発生させたことは痛恨の極み"などと謝罪した。 謝罪投稿後、Xでの発信を取りやめていた。

"全店舗における再発防止策の実施に取り組んでおります"14日の投稿では、"蒲田店において発生した不適切投稿によりご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます"と改めて謝罪。 迷惑行為の詳細については、"現在、事実確認および関係者への対応、全店舗における再発防止策の実施に取り組んでおります"と説明し、"対応状況につきましては、改めてご報告申し上げる予定です"とした。

"尚、本日より公式SNSを再開させていただきます"と報告し、続く投稿では春の新商品のPR投稿を行っている。 SNS配信再開の報告をめぐっては、"SNS再開するなら迷惑行為した人たちがどういった罰になったか知らせてください"など時期尚早ではとの指摘も少なくない





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PIZZA-LA（ピザーラ） 公式SNS 迷惑行為 従業員 罰則 PR

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