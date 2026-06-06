PITALIyの機能拡張とAI接客インフラの展開

PITALIyは、AIプレゼンモード、診断機能、Web予約機能、LINE登録機能、レポート機能などを組み合わせ、団体・自治体・教育機関・企業が、よりわかりやすく、より参加しやすい情報接点をつくれるよう機能拡張を進めてまいります。また、クイズ機能の提供を通じて、企業や団体の情報発信を「読むもの」から「参加するもの」へと変えていくことを目指してまいります。

PITALIyは、AIプレゼンモード、診断機能、Web予約機能、LINE登録機能、レポート機能などを組み合わせ、団体・自治体・教育機関・企業が、よりわかりやすく、より参加しやすい情報接点をつくれるよう 機能拡張 を進めてまいります。

PITALIyは、クイズ機能の提供を通じて、企業や団体の情報発信を「読むもの」から「参加するもの」へと変えていくことを目指してまいります。 商品理解、社内研修、学校教育、啓発活動、キャンペーン、展示会、採用広報など、活用領域を幅広く広げていくとともに、すでに提供している診断機能、ガチャ機能、LINE登録機能、レポート機能などとの組み合わせによって、より統合的なユーザー体験を構築できるよう機能拡張を進めていく予定です。

また、正答数や回答内容に応じた特典付与、診断結果の表示、キャンペーン応募、資料請求、問い合わせへの導線を強化することで、クイズ体験を単発のコンテンツに留めず、企業や団体のマーケティング・教育・カスタマーサクセス活動全体に貢献できる仕組みへと発展させてまいります。 ■ PITALIyとは従来のチャットボットのように「質問に答える」だけではなく、AIアバターがユーザーの状況や関心に合わせて会話を進め、必要な情報提供から次のアクションまで自然に案内します。

現在、PITALIyでは、AIプレゼンモード、診断機能、ガチャ機能、Webカタログ機能、Web予約機能、クイズ機能、ギフトアンケート機能、シナリオ機能、自動FAQ追加機能、LINE登録機能、カメラ診断AI接客サービスなど、AI接客を高度化する機能を順次提供しています。 Web接客、展示会、イベント、採用、教育、自治体、ヘルスケア、福祉、エンタメ、EC、BtoB営業など、幅広い領域で活用可能です。 AIVyは、PITALIyを単なるAIチャットではなく、企業・団体とユーザーの最初の接点を変える「AI接客インフラ」として展開してまいります。

AIVyでは、PITALIyの販売・導入支援をともに推進いただける代理店・パートナー企業を募集しています。 Web制作会社、広告代理店、システム開発会社、イベント会社、自治体・教育・福祉領域の支援企業など、各業界の顧客接点をお持ちの企業様との連携を歓迎しています。 代理店募集に関するお問い合わ





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