PITAKA、ブラックフライデー2026を11月27日より開催。iPhone 18／Galaxy Z Fold 8対応ケースと新世代iPadケース『Folio 3』が初のセール対象に

【iPad Pro・iPad Air用MagEZ Folio 2】 ・対応機種：iPad Air 11インチ（2025／2024）、iPad Air 13インチ（2025／2024）、iPad Air 10.9インチ（2022／2020）、iPad Pro 11インチ（2024／2022／2021／2020／2018）、iPad Pro 13インチ（2024）、iPad Pro 12.9インチ（2022／2021／2020／2018） 「 PITAKA Folio 3 for iPad（ピタカ フォリオ スリー フォー アイパッド）」は、折り紙と三角構造から着想を得た新世代フォリオケースです。

前モデル「MagEZ Folio 2」の4段階に対し、Folio 3は5つの使用角度に対応します。 描画に適した9°の低角度や、閲覧に便利な45°の縦置きなど、用途に合わせて切り替えられます。https://pitakajapan.com/collections/samsung-galaxy-s26-ultra-cases?filter.v.option. %E6%A9%9F%E7%A8%AE=Samsung+Galaxy+S26+Ultra&filter.v.option.

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%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB=Cairn+Case+%E3%82%B1%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9 PITAKA（ピタカ）は、スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。 またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、物を置く籠（カゴ）を意味しています。