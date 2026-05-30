PICO圧縮技術が2.3～3倍のビットレート削減を実現、GooglebookはAndroidエコシステム連携を強化

PICOは最新コーデックに対して大幅なビットレート削減を達成したと発表。数百万のモデル検証で画質と速度を最適化。GooglebookはMagic PointerやQuick AccessなどAndroid連携機能を搭載し、新たなノートPCカテゴリーとして注目。一部Windows 11で5月更新のインストール問題が発生するが、今後の更新で修正予定。

PICO は、大規模な主観的ユーザー調査を基に開発された圧縮技術で、 AV1 ／AV2／ VVC ／ECM／JPEG-AIといった最新コーデックと比べて、2.3～3倍の ビットレート削減 を実現するという。

同社は数百万ものモデル構成を検証し、画質と処理速度を同時に最適化したと説明している。 あわせて、Googlebookがアプリのシームレスな継続性やAndroidスマホとのファイル共有といったAndroidエコシステムとの連携を前提に作られている点も強調している。 なお、具体的なSoCのスペックやベンダー名はArmの発表では示されていない。 Googlebookは、Googleが5月12日に発表した新しいノートPCカテゴリーだ。

Geminiを主体にAndroidとChromeOSの要素を組み合わせ、カーソルからGeminiの提案を呼び出す「Magic Pointer」、プロンプトでダッシュボードを作る「Create your Widget」、スマホ内のファイルにそのままアクセスできる「Quick Access」などを備える。 メモリ倍増でPCの価格も倍に？

AI需要で高騰するパーツ価格の背景と無料ツールでメモリ不足を解消するテクニック一部PCでWindows 11（バージョン 24H2／25H2）で5月のセキュリティ更新をインストールできない事象 今後の更新で解消予定（暫定回避策あり





topitmedia / 🏆 93. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PICO ビットレート削減 AV1 VVC Googlebook Androidエコシステム Magic Pointer Quick Access Windows 11 セキュリティ更新

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【ポケモン】「Pokémon GO Fest 2026：東京」会場レポート 目の前でピカチュウが踊る「ピカチュウ音頭」やダンスステージは必見！Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokémon GO（ポケモン GO）」10周年を飾る過去最大規模の祭典「Pokémon GO Fest 2026：東京」が、本日5月29日から6月1日まで開催。お台場エリアを中心に、街歩き・フォトスポット・グルメなど、「ポケモン GO」を心ゆくまで堪能できる4日間となる。

Read more »

最新Bluetooth5.4搭載ワイヤレスイヤホンと2024年モデルタブレットが続々登場AIFENGやYEAHYOのノイズキャンセリングや骨伝導機能を備えた最先端Bluetooth5.4ワイヤレスイヤホンが発表された。さらに、Android 14搭載の高性能タブレットが多数リリースされ、Type‑C急速充電やWi‑Fi 6、6軸ジャイロ、顔認証など多彩な機能を搭載。通勤・通学・スポーツからゲーム・WEB会議まで幅広いシーンで快適な使用感を提供する。

Read more »

Bluetoothイヤホン・スマートタブレットの新製品が多数登場最先端Bluetooth 5.4対応の完全ワイヤレスイヤホン、骨伝導オープンイヤーイヤホン、Android 14搭載で高性能な10インチタブレットなど、多様な新しい電子機器が発表されました。ノイズキャンセリングや長時間再生、防水機能を備えたイヤホン、またはタブレットは大容量バッテリー、高速Wi-Fi 6、高解像度ディスプレイを特徴としています。

Read more »

【Amazon 34％OFFタイムセール】Android 16 SIMフリースマホ「DOOGEESmart Note58セット版」豪華アクセサリー＆ワイヤレスBluetoothイヤホン付き深圳市新义腾飞电子商务有限公司のプレスリリース（2026年5月30日 09時30分）【Amazon 34％OFFタイムセール】Android 16 SIMフリースマホ「DOOGEESmart Note58セット版」豪華アクセサリー＆ワイヤレスBluetoothイヤホン付き

Read more »

【16029円ゲット】Teclast Android 15 タブレット『T50Mini』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(5/20から6/2まで)【16029円ゲット】Teclast Android 15 タブレット『T50Mini』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(5/20から6/2まで)

Read more »

【Amazon 38％OFFタイムセール】Android 16スマホ「DOOGEE Note56X Pro」が15,999円！simフリー32GB＋128GB・6.56インチ・6150mAh搭載【Amazon 38％OFFタイムセール】Android 16スマホ「DOOGEE Note56X Pro」が15,999円！simフリー32GB＋128GB・6.56インチ・6150mAh搭載

Read more »