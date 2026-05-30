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PICO圧縮技術が2.3～3倍のビットレート削減を実現、GooglebookはAndroidエコシステム連携を強化

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PICO圧縮技術が2.3～3倍のビットレート削減を実現、GooglebookはAndroidエコシステム連携を強化
PICOビットレート削減AV1
📆5/30/2026 10:01 PM
📰topitmedia
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PICOは最新コーデックに対して大幅なビットレート削減を達成したと発表。数百万のモデル検証で画質と速度を最適化。GooglebookはMagic PointerやQuick AccessなどAndroid連携機能を搭載し、新たなノートPCカテゴリーとして注目。一部Windows 11で5月更新のインストール問題が発生するが、今後の更新で修正予定。

PICO は、大規模な主観的ユーザー調査を基に開発された圧縮技術で、 AV1 ／AV2／ VVC ／ECM／JPEG-AIといった最新コーデックと比べて、2.3～3倍の ビットレート削減 を実現するという。

同社は数百万ものモデル構成を検証し、画質と処理速度を同時に最適化したと説明している。 あわせて、Googlebookがアプリのシームレスな継続性やAndroidスマホとのファイル共有といったAndroidエコシステムとの連携を前提に作られている点も強調している。 なお、具体的なSoCのスペックやベンダー名はArmの発表では示されていない。 Googlebookは、Googleが5月12日に発表した新しいノートPCカテゴリーだ。

Geminiを主体にAndroidとChromeOSの要素を組み合わせ、カーソルからGeminiの提案を呼び出す「Magic Pointer」、プロンプトでダッシュボードを作る「Create your Widget」、スマホ内のファイルにそのままアクセスできる「Quick Access」などを備える。 メモリ倍増でPCの価格も倍に？

AI需要で高騰するパーツ価格の背景と無料ツールでメモリ不足を解消するテクニック一部PCでWindows 11（バージョン 24H2／25H2）で5月のセキュリティ更新をインストールできない事象 今後の更新で解消予定（暫定回避策あり

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PICO ビットレート削減 AV1 VVC Googlebook Androidエコシステム Magic Pointer Quick Access Windows 11 セキュリティ更新

 

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