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PEUGEOT Concept 8｜世界初公開振る舞い大舞台に登場！次世代SUV戦略の新章！

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PEUGEOT Concept 8｜世界初公開振る舞い大舞台に登場！次世代SUV戦略の新章！
CarNewsNext-Gen
📆5/22/2026 1:53 PM
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ステランティスは、2026年4月24日から5月3日まで開催された『北京国際モーターショー2026』において、プジョーブランドの次世代を担うコンセプトカー『PEUGEOT Concept 8』を世界初公開しました。このコンセプト8には、無駄を削ぎ落としたピュアで本質的なデザインがあり、スポーティで堂々としたプロポーションを備えています。これは、プジョーのSUV戦略における新章の幕開けを告げる存在であり、ステランティスも、そのグローバル戦略に貢献しています。ステランティスは、この新しいコンセプトカーのデザインやコンセプトが、単なるデザインスタディにとどまらず、パートナーである東風汽車（Dongfeng）の技術力を融合させ、武漢工場で生産される次世代モデルを予告するものであり、中国国内はもちろん、海外市場への輸出も見据えたグローバル戦略の重要な一環となっています。

ステランティスは、2026年4月24日から5月3日まで開催された『北京国際モーターショー2026』において、プジョーブランドの次世代を担うコンセプトカー『PEUGEOT Concept 8』を世界初公開しました。

プジョーのSUV戦略の新章を告げる次世代ラージSUVとは、どのようなクルマなのでしょうか。 ステランティスは、このデザインが無駄を削ぎ落とし、純粋で本質的なデザインになっていることが最大の特徴です。 このスタイリングは、高効率と優れた空力性能を想起させると同時に、直感的な走る悦びを予感させるものとなっており、スポーティで堂々としたプロポーションを備えています。 このコンセプト8は、力強さ、ゆとりある空間、そしてダイナミズムを高次元で兼ね備えています。

まさに、プジョーのSUV戦略における新章の幕開けを告げる存在といえます。 ペトロビリッツェーブル不動産投資partnersの社長アラン・ファヴェイ氏は、この新しいコンセプトカーは、ロング期待することのフレンチデザインの精緻さと、世界最高水準の電動・インテリジェント技術を融合させた、プジョーの大胆な未来像を世界と特に中国に向けて示すものです。 また、コンセプト8に示されたデザインやコンセプトは、単なるデザインスタディにとどまりません。

パートナーである東風汽車（Dongfeng）の技術力を融合させ、武漢工場で生産される次世代モデルを予告するものであり、中国国内はもちろん、海外市場への輸出も見据えたグローバル戦略の重要な一環となっています

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Car News Next-Gen Sustainable Mobility Beijing International Motor Show 2026 PEUGEOT Concept 8 Next-Gen SUV Sustainable Mobility Global Strategy

 

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