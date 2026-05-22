The PENTAPORT TAKEOFF: TOKYO 2026 is a special event held in conjunction with the 21st RENKWAN PENICHPORT ROCK FESTIVAL (INCHEON PENTAPORT ROCK FESTIVALL) held every year since 2006 in IOCHON, SOUTH KOREA. The event features renowned artists from both Koreas and other Asian countries.
韓国から Parannoul (Band set), Say Sue Me, Bongjeingan の3組、日本からは今年のペンタポート参加も決定しているMONO NO AWARE が出演。 チケット抽選先行もスタート！
仁川（インチョン）広域市の主催により2006年から開催されている、韓国を代表するグローバル音楽フェスティバル「仁川ペンタポート・ロック・フェスティバル（INCHEON PENTAPORT ROCK FESTIVAL）」が、7月8日（水）東京・渋谷のライブハウス、WWW Xにて特別なプレイベントを開催することが決定。 なお、本公演は株式会社スペースシャワーネットワークが後援としてサポートします。
本イベントには、日韓のシーンで際立った存在感を放つ全4組のアーティストが出演し、韓国からは今年2月の初来日（ソロセット）も記憶に新しいParannoul（パランノウル）が待望のバンドセットで登場。 世界のインディーシーンから注目を集める釜山出身のロックバンド、Say Sue Me（セイ・スー・ミー）、FUJI ROCK FESTIVAL ‘26への出演も決定しているHYUKOHのメンバーが在籍する韓国インディーのスーパーバンド、Bongjeingan（ボンジェインガン）も出演します。
また、日本からは、仁川ペンタポート・ロック・フェスティバル本編への出演も決定しているMONO NO AWAREが参加決定
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