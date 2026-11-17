BTO电脑专家PASOUL于11月23日至29日在千叶市开设限时黑五商店，举办职业玩家挑战赛，并展出搭载GeForce RTX5060至RTX5070的游戏电脑。

BTO电脑专卖店 PASOUL 将于2026年11月23日（星期一，假日）至11月29日（星期日）在 千叶市 中央区开设限时店铺 PASOUL BLACK FRIDAY FESTA 2026 。该活动位于ちばぎんイノベーションラウンジ，是面向游戏硬件爱好者的大型促销与体验平台。主要看点包括职业选手的现场互动以及最新高端硬件的展示。

职业电竞选手现场对决与挑战赛详情

活动期间，特别是11月28日（星期六）和11月29日（星期日），将举办由职业玩家Meg5和希参与的现场对战体验会。这项活动旨在让普通玩家近距离观摩职业选手的技术，并亲自体验与高手过招的乐趣。参与者将获得PASOUL原创周边商品作为纪念，而若在挑战赛中击败职业选手，则将赢得作为胜利奖的笔记本电脑或游戏设备。

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核心硬件阵容与高性能机型展示

PASOUL BLACK FRIDAY FESTA 2026将展示多款高性能计算设备，重点推介搭载Intel Core Ultra 5 115U处理器的笔记本电脑。在图形处理能力方面，店内将展出配备GeForce RTX 5060、RTX 5060 Ti以及RTX 5070显卡的游戏电脑。这些硬件代表了当前游戏PC市场的尖端水平，为追求极致帧率和画质的玩家提供了明确的选择依据。

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预约机制与入场秩序管理措施

为了确保参观者能够获得顺畅的咨询与体验服务，PASOUL要求有意向前往的观众提前在特设网站注册感兴趣的产品及咨询内容。虽然事前的预约登记将获得优先接待，但由于预计现场人流密集，主办方可能会根据当时的拥挤程度采取分发整理券或实施分时段入场的管控措施。这种机制有助于平衡客流，保证每位参与者都能获得充分的服务时间。

活动意义与游戏生态推广价值

此次限时商店的开设不仅是简单的商品促销活动，更是PASOUL推广游戏文化的重要节点。通过引入Meg5和希等知名职业选手，品牌成功将电子竞技的专业性与大众娱乐相结合。这种面对面的互动形式能够直观地向消费者展示高端硬件的性能潜力，同时也强化了PASOUL在BTO电脑领域的专业形象，为后续的产品销售积累了潜在的用户基础。