PARCELLE JEWELRYが福岡店で6月に多彩なジュエリーイベント開催 創業メンバー来店や新作発表

東京・恵比寿発のジュエリーブランドPARCELLE JEWELRYは、心に寄り添うジュエリーをコンセプトに、日本の職人が手作業で仕立てるジュエリーを提供。福岡店では6月に一日限りのPOP UP SHOP「Petite Boutique」をはじめ、創業メンバー・宮本陽子が来店する「CARAVAN」、紫陽花と雨の雫をテーマにした「STONE marché」、トラピッチェエメラルドのリングが登場する「TRUNK SHOW」など、多彩なイベントを展開。100ピース以上の個性的なルースや季節感あふれるジュエリーを紹介し、ルース選びからデザイン、リフォームまで直接対応する。

東京・恵比寿発の ジュエリー ブランド PARCELLE JEWELRY は、心に寄り添う ジュエリー をコンセプトに、 天然石 やダイヤモンド、真珠・珊瑚など個性豊かな素材を日本の職人が手作業で仕立てています。

全国の百貨店で常設店を展開する中、福岡店（大丸福岡天神店本館1階）では6月に様々な企画を行います。28日には一日限りのPOP UP SHOP Petite Boutiqueを開催し、通常はPOP UP限定のジュエリーを常設店でご紹介します。 JEWELRY EVENTSとして、7日は創業メンバー宮本陽子が来店するCARAVAN、13日・14日は紫陽花と雨の雫をテーマにしたSTONE marché、22日・23日はトラピッチェエメラルドのリングが登場するTRUNK SHOWを開催します。

CARAVANでは宮本が「今、本当に惹かれるもの」として買い付けた100ピース以上のルースを展示。 スフェーン、ペツォッタイト、ロードナイト、オレゴンサンストーン、コロンビア産エメラルド、ジルコン、ムーンストーン、アフリカ産アクアマリンなど定番から希少石まで、色、輝き、内包物、光の入り方に個性を持つ石が揃います。

ハックマナイト、ブルームーンクォーツ、クォーツインクォーツ、デュモルチェライトインクォーツ、バイカラーアメシスト、エメラルドインフェルドスパー、スキャポライトキャッツアイ、ブラジル産ルチルクォーツ、トルマリン、ダイアスポアなど個性的なルースもご紹介。 Mille Gothique、Nature、Mille Chainon、Luceなど人気デザインへのアレンジに向くメレーサイズの希少石や、デマントイドガーネット、ベリル、パライバトルマリンなど主石を彩る宝石も覧見できます。

STONE marchéではファンシーカラーダイヤモンド、タンザナイト、カラーチェンジガーネット、ムーンストーン、アレキサンドライト、バイカラートルマリンなど、青、紫、淡いピンク、グリーンの色彩を含むルースを中心に、梅雨の季節に合わせたみずみずしい彩りを提案。 カーヴィングのルースは花や雨に濡れた植物を思わせる seasonal なデザインです。 TRUNK SHOWでは、スペイン語で歯車を意味するトラピッチェエメラルドのリングを紹介。

結晶が成長する過程で生じる放射状の独特模様と、深みのあるグリーンが重なり、一枚岩では伝えきれない奥行きを感じさせます。 Cent Couleurは百の色という意味のフランス語で、花冠のように宝石が連なるデザイン。 創業当初から愛され続けているリングです。 ルース選びからデザイン提案、お持ち込みルースのお仕立て、リフォーム、修理、メンテナンス、フルオーダーまで、宮本が店頭で直接承ります。

写真では伝わりきらない輝きや、角度によって変わる色の表情を、福岡店にてお確かめください。 PARCELLE JEWELRYは2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まり、現在は恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪の各髙島屋、いよてつ髙島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など全国の百貨店およびPOP UP SHOPで展開しています





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