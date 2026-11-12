PwC、2027年までに全社員にAI批判的思考力認定制度導入

PwCはAI時代に対応するため、2027年6月までに全従業員が批判的思考力と判断力を証明する認定資格を取得する新プログラムを開始した。AIコーチを活用した実践的訓練が中心となる。

コンサルティング大手PwCは、人工知能（AI）の普及が進む中、従業員が 批判的思考力 や高度な判断力を習得するための新認定プログラムを開始した。同社は、この制度がAIが担うようになっている基礎的な反復作業を補完し、人材の成長を支える重要な柱になると位置づけている。

同プログラムを導入するPwCは、AIが業務の多くを自動化する未来において、人間である従業員がなぜ重要なのかを再定義する狙いがある。シールズ＝コフィールド氏によると、AIが処理する作業が増えるほど、残された業務において人の思考力がより一層求められる状況になるという。

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AI導入による業務の変化と新スキルの必要性

PwCが最近、アメリカの求人情報を分析した結果、AIの影響を受けやすいエントリーレベルの職種における要求スキルの変化が明確になった。2019年と比べて、_entryレベルの職種には、判断力やリーダーシップなど、従来はシニアレベルに求められていたスキルを含む職種がはるかに多くなっている。すでに1年目のアソシエイトは、2年前とは異なる業務に取り組んでおり、業務の質的な転換が進んでいる。

この背景下で、PwCの目標は従業員が情報を適切に評価し、背景にあるコンテキストを把握できるように支援する枠組みを構築することだ。さらに、情報や前提を疑い、分析を洗練させ、提案を効果的に伝えられるようになることを目指している。シールズ＝コフィールド氏は、AIがこうした基礎的な業務をより多く担うようになると、私たちの人材が批判的思考力や判断力を身につけるうえで本当に役立っていた反復作業の一部が、なくなってしまうと指摘した。

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思考スタイルの特定と現実的シミュレーションの実施

同社が従業員におよそ6カ月かけて修了することを想定しているこの認定プログラムは、まず個人の思考スタイルとそれが判断にどのように影響するかを特定するための評価から始まる。参加者は、自分が前提を疑うタイプなのか、物事を熟考するタイプなのか、それとも実用主義者なのかといった属性を明確にする。このプロセスを通じて、参加者は自身の認知バイアスや思考傾向を理解し、それを業務応用に繋げる土台を作る。

次に、従業員がそのフレームワークを業務に適用できる「現実的なシミュレーション」が実施される。この段階では、シールズ＝コフィールド氏によれば、参加者が思考力を磨くための講座を開発するにあたって、講師陣やPwCの経験豊富なスタッフと協力してコンテンツが構築されている。シミュレーションでは、日常の職場環境を再現した課題に取り組み、理論を実践に移す訓練が行われる。

シミュレーションからは、個別に対応するAIコーチが、従業員が学んだことを日々の業務に適用できるよう支援するという。例えば、AIコーチは従業員が難しい会話の練習をしたり、クライアントとの会議に備えたりするのを支援することができる。具体的には、提案書をアップロードし、コーチにレビューしてもらったうえで、想定される質問を従業員に予測させるといった使い方だ。これにより、実務レベルでの応用力が高められる。

AIコーチによる継続的サポートと実績評価

シールズ＝コフィールド氏は、批判的思考力と判断力を、AIの責任ある利用から職業的懐疑心に至るまで、PwCが従業員に指導する分野を補完するものと考えている。その内容は従業員の役職レベルに基づいてカスタマイズされており、各人のニーズに合わせた指導が可能だ。このプログラムは段階的に導入され、従業員が日々の業務でその内容を実践する時間を確保した後、人材開発の責任者が会社の業績評価プロセスの一環としてその習熟度を評価すると述べた。

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目標は、参加者が2027年6月の同社の会計年度末までに認定資格を取得することだという。シールズ＝コフィールド氏によると、この認定プログラムは、同社が過去2年間で採用に対する考え方を広げてきたことを受けて導入されたものだと述べた。同社はすべての事業でこれまで以上に多くのエンジニアや技術者を採用しているという。

エンジニア導入の拡大と将来のカリキュラム更新

PwCのコンサルティング事業でエンジニアを見かけるのは珍しいことではなかったが、今では税務部門や監査部門にもエンジニアが配置されているとシールズ＝コフィールド氏は語った。技術職の拡大は、AIを活用した業務効率化や高度なデータ分析を可能にする基盤となっている。この人的資源の変化に対応し、すべての従業員がAI時代に適応するためのスキルセットを統一しようとする動きが加速している。

従業員が認定資格を取得した後、会社が必要と判断したアップデートに応じて、AIコーチが従業員に指導コンテンツを提供するという。これにより、技術の進化に遅れず、常に最新かつ最適な批判的思考力と判断力を維持・向上させる環境が整えられる。PwCはこのプログラムを通じて、AI時代においても人間固有の価値を最大限に引き出す組織作りを進める。