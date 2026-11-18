PR TIMES主催のPublic of The Year 2026授賞式が12月7日に開催され、北村一輝と小澤陽子がメインMCと司会を務めることが発表された。社会を動かした人物を表彰。

PR TIMES は、2026年の社会に大きな影響を与えた人物とその行動を称えるイベント「Public of The Year 2026」の 授賞式 を、12月7日に開催すると発表した。この重要な行事のメインMC（マスター・オブ・セレモニー）には、俳優の 北村一輝 が就任し、司会進行をタレントの 小澤陽子 が務めることが正式に決定した。

本イベントは、単なる発言や論評ではなく、実際に世の中を変えた具体的な「行動」に光を当てることを理念としている。PR TIMESはこの賞創設以来、2024年から2025年にかけて複数の業界から優れた功績を残した個人やグループを表彰してきた。

Also read スズキの新型軽乗用EV『e SKY』、パイオニアのクラウド型カーナビを「つながるナビ」に採用

北村一輝と小澤陽子のMC任命理由

メインMCを務める北村一輝は、自身のコメントにおいて、50歳を過ぎてからも異なるジャンルの仕事や趣味に積極的に挑戦し続ける姿勢を強調した。彼は、新しいことに挑戦することで多様な人との出会いが生まれ、それが新たな発見や刺激につながると信じている。PR TIMESからMCの打診を受けたこと自体を、彼にとって「新しいご縁」かつ「新たな挑戦」と捉え、快諾したと語った。

司会進行を務める小澤陽子は、今年11年間在籍したフジテレビを退社し、フリーランスとして活動するとともに、新事業「zutto toujours」を立ち上げるなど、キャリアの大きな転換期にあることを明かした。彼女は、社会を動かし、人々をつなげている受賞者たちを称えるMCを務められることを光栄だと感じ、当日までに受賞者たちから刺激を受けながら、アワードの魅力が最大限に発揮される空間作りを進めると意気込んだ。

Advertisement

11名による厳正な審査基準

「Public of The Year 2026」の受賞者は、メディアや各分野の代表団体から選ばれた計11名の審査員によって選出される。内訳は、「企業・事業」部門が3名、「学術・文化」と「芸能・スポーツ」部門がそれぞれ4名ずつとなっている。審査会は、2026年に多数活躍した行動者の軌跡に注目し、以下の4つの視点に基づいて厳格な選考を行う。

審査の基準は、第一に「社会を動かす」こと、第二に「社会をつなげる」こと、第三に「その年の社会の象徴」となるべき行動であるか、そして第四に「社会的価値を生み出す」ことに貢献したかという点である。これらの基準により、華やかな成果だけでなく、地道な実践を通じて社会に良い変化をもたらした人々にも目が向けられる。

審査員の一人であるNewsPicksの編集記者は、12年間にわたりビジネスの現場を取材し、華やかな成果の陰には誰にも気づかれない努力があることを理解している。組織の問題を早期に発見し、災害や冤罪を防ぐための地道な努力は、成功すると「何も起きなかった」として可視化されにくい。そのような見えにくい行動に光を当てる役割を果たしたいと述べた。

世界情勢が示す社会変動の意義

2026年は、米国とイスラエルによるイランへの攻撃によりホルムズ海峡が封鎖され、世界経済が大きな打撃を受けた年となった。原油価格の高騰とそれに伴う物価上昇は、国民の暮らしに重い負担を強いた。しかし、そのような暗いニュースの中にも、勇気や希望をもたらす出来事や、地道な努力で社会を動かそうとする人々の存在があった。

Advertisement

科学雑誌『Newton』の編集長を務める審査員は、現状にとどまらず新たな価値創造に挑む個人の行動こそが、変化が加速し将来の見通しが難しい現代における社会変動の原動力だと指摘する。誰もが意見を発表できる手段を持ちながら混沌とした世界になった今、人々を良い方向へ結集させる発端を作った人々を見出すことが重要だと強調した。

PR TIMESは、この授賞式を通じて、2026年に新たな可能性を示し、人々の共感や次なる行動を生み出す挑戦に出会えることを期待している。受賞者だけでなく、その背景にある情熱や信念にも目を向け、心からの敬意を込めて審査に臨む姿勢を示している。今年どのような一年だったかの答えは、大きなニュースだけでなく、これらの人々の行動と積み重ねられた時間の中から見えてくるだろう。