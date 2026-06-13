就活中の大学生が花屋で働くフラワーアレンジメントゲーム。自由に花を組み合わせ、お客さんの要望に応えるストーリーが特徴。

『Puni the Florist』は、就活中の大学生が花屋で働くことになる フラワーアレンジメント ゲームです。 主人公のプニは、ある日花屋に現れた不思議な妖精に導かれ、そのまま店で働くことに。

ゲームでは、ヒマワリやチューリップ、バラ、アジサイなど多彩な花々を自由に組み合わせ、お客さんの要望に応じた花束やアレンジメントを作ります。 花の大きさや向き、角度を変えたり、葉っぱを摘んだりといった細かい調整も可能で、リボンやフィラーと呼ばれる小花を使った飾り付けも楽しめます。 お客さんはそれぞれ異なる注文を持ち寄り、例えば「チューリップをたくさん使って」や「青い花をメインに」といったリクエストから、「恐竜の形の花束が欲しい」といったユニークな注文まであります。 要望を満たす花束を作るとお客さんは喜び、作った作品にコメントをくれます。

中には「青いリボンがよく似合っている」など、プレイヤーの心遣いを褒めてくれることも。 ストーリーモードでは、花にあまり興味がなかったプニが、変わったお客さんたちとの交流を通じて次第に花への愛情を育んでいく様子が描かれます。 田舎の花屋を舞台に、新人フローリストと個性豊かなお客さん、そして神秘的な妖精たちが織りなすほのぼのとした物語が展開されます。 本作は6月8日にSteamでリリースされ、執筆時点で62件中98%が好評という「非常に好評」ステータスを獲得。

リリース直後ながらじわじわと好評レビューが集まっており、高い評価を得ています。 花の種類を増やすには購入が必要ですが、花束制作にはコストがかからず、自由に試行錯誤しながらデザインできます。 操作はマウスのドラッグなどで直感的に行え、バラのような大きな花から小花、葉っぱ、リボンまで豊富なアイテムを活用。 花束だけでなく、花瓶に挿したりブーケに仕立てたりと、さまざまなアレンジが可能です。

ユーザーレビューでは、シンプルながら本格的なフラワーアレンジメント体験ができる点や、キャラクターデザインとストーリーのかわいらしさ、癒やし効果が評価されています。 開発元のEarthquack Gamesはこれまでコミカルな無料短編ゲームを多数制作しており、本作が初の商業作品。 親しみやすい作風が活かされ、Steamデビュー作として好スタートを切りました。 現在はリリース記念セールを実施中で、6月23日まで定価の10%オフとなる1215円で購入できます。

ゲーム内は日本語に対応しており、フラワーアレンジメントに興味がある方や、癒やし系のゲームを探している方におすすめです





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Puni The Florist フラワーアレンジメント Steam 癒しゲーム Earthquack Games

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