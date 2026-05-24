Proper Comparison of DLAA and SLVA Techniques in Forza Horizon 5

This news article compares two anti-aliasing techniques (DLAA and SLVA) in Forza Horizon 5. We discuss the differences between the two techniques, including their effect on screen quality, and how they impact the overall FPS.

次はレイトレーシングの有無でどれくらい変わるのかを見ていきましょう。 レイトレーシングをオフにした場合、スクリーンスペースの設定と切り替わります。 スクリーンスペースリフレクションはかなり重いため、レイトレーシングを使用しない場合 FPS に一番影響する設定となります。

エクストリーム設定ではレイトレーシングのハイ設定より重く、ウルトラ設定と肉薄しています。 とはいえ、レイトレーシングの有無で画面が激しく変わるかと問われると難しいのが本作品です。 画面比較は後ほど記述しますが、DLAAがFPSに関わっているのではないかと考えたため旧来のアンチエイリアシング技術であるTAAとDLSSの結果を見ていきしょう。 画像は「クオリティ」と最低設定でもある「ウルトラパフォーマンス」の結果です。

GPUでのFPS結果を見る限りでは大きく差が生じてはいるのですが、計測結果では表記通りの結果となっておりアンチエイリアスがFPSに大きく影響しているとも思えない結果に。 実際に並行して記録したNVIDIAアプリでのフレームレート計測でも一致しているので間違いないでしょう。 生成フレーム数を増加させる際の弱点は「入力遅延」が発生してしまうことですが、本作品はマルチプレイでの対戦や、シビアなハンドル操作などが多い場面が多いため自身の運転技術に影響が及ぶ場合は調整が必須になるかと思います。

また、NVIDIAアプリでのフレームレート計測で最低FPSが99999で記録される現象が全ての倍率で起き、グラフを制作できませんでした...... ご了承ください。 そしてこちらが比較画像。 反射と影が大きく変化しています。

橋げたの下や、コンビニの店内などを見ると分かりやすいでしょう。 ただ、どの画質設定でも車のオブジェクトモデルの質が大きく劣化しないため、この点はやはりレーシングゲームというジャンルの影響の強さを感じ取れます。 GPUの結果は明らかに上ですがCPU結果が落ち込んでいます。 多次元での検証も行われましたが、CPUの性能の向上を求める方はIntelを選択した方がいいかもしれません。 なにか問題点はなく、非常に満足できるFPSを得られました。..





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DLAA SLVA Forza Horizon 5 Anti-Aliasing Techniques Screen Quality FPS

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