Prince William Cheers Aston Villa Victory, Emotional Reaction From Players

Prince William, the passionate Aston Villa fan, attended the Turkish match where the team won, and appealed to them for a great performance with a tweet message. After the dramatic win, he posted a joyful message on his X. Aston Villa last lifted the European trophy 44 years ago, and the victory reunited him with his childhood friends who all supported traditional teams.

熱烈なアストンビラのファンである英王室のウィリアム王子（43）は、トルコまで応援に駆けつけ、勝利の瞬間に涙を流した。 ウィリアム王子は自らのXで試合直前に『ビラ、さぁ頑張れ』とチームを鼓舞。

試合後は『素晴らしい夜！！ すべての選手、チーム、スタッフ、そしてクラブに関わるすべての人に心からの祝福を！ 欧州のトロフィーを最後に味わってから44年ぶり！ 』と歓喜の投稿を行った。

同紙によると、王子がファンになったのは学生時代で『友人は皆、マンチェスターUかチェルシーのファンで、ありふれたチームを追いかけたくなかった。 中位のチームを追いかけてみたくなった』という。 アストンビラが最後に欧州の王者となったのは1981－82シーズンの欧州チャンピオンズ杯で、優勝の26日後に王子は生まれた。 アストンビラの選手も王子の観戦と激励には感動したようで、スコットランド代表MFジョン・マッギン主将は『試合前のロッカールームでの王子は本当に品格のある人だった。

サポートはうれしい。 許されるのなら今夜、一緒に飲めば王子がクレジットカードを取り出してくれるかもしれない』と言い、イングランド代表DFエズリ・コンサは『かつて私のことをロールスロイスと呼んでくれたことは人生最大の賛辞だ』と話した





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