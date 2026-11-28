Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、11月16日から11月22日までの週間視聴ランキングを発表した。英語・非英語作品を合わせた映画部門（総合）では、ニコラス・ケイジがアメリカ…

2026年11月28日 15時57分 掲載Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、11月16日から11月22日までの週間視聴ランキングを発表した。 英語・非英語作品を合わせた映画部門（総合）では、ニコラス・ケイジがアメリカンフットボール界の伝説的存在、ジョン・マッデンを演じる『マッデン』が1位を獲得。

同シリーズ部門では、『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』が2週連続で首位となった。 英語・非英語作品を合わせた映画部門では、『Madden』に続き、前週首位だった『The Mongoose』が2位。3位はスペインの『パーフェクト･ライアーズ ～華麗なる秘密～』が初登場でランクインし、非英語映画部門では首位を獲得した。4位にはドイツの『ドライブ －偽りの関係－』、5位にはスペインのゾンビ映画『アポカリプスZ：新しい世界』がランクインした。 非英語シリーズ部門では、韓国の『罪深いあなた』が2位、『ファイナル・テーブル』が3位と、韓国作品が上位に並んだ。

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日本からは、青崎有吾のミステリー小説を実写化した森七菜＆蒔田彩珠主演の『地雷グリコ』が5位、川原礫の小説を原作とする『デモンズ・クレスト』が9位にランクインしている。