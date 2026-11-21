Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、11月9日から11月15日までの週間視聴ランキングを発表した。英語・非英語作品を合わせた映画部門（総合）では、リーアム・ニーソン主演の『ザ…

2026年11月22日 9時20分 掲載Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、11月9日から11月15日までの週間視聴ランキングを発表した。 英語・非英語作品を合わせた映画部門（総合）では、リーアム・ニーソン主演の『ザ・マングース（原題）』が1位を獲得。

シリーズ部門では、『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が首位となった。 映画部門では、『ザ・マングース（原題）』に続き、ドイツの『ドライブ －偽りの関係－』が2位、スペインの『アポカリプスZ：新しい世界』が3位、インドの『ミルザプル：ザ・ムービー』が4位にランクイン。 非英語作品が上位を占める結果となった。 シリーズ部門では、『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』に続き、フランスの『キャンパス・ドライバーズ』が2位、『ターミナル・リスト』が3位、『リーチャー ～正義のアウトロー～』が4位、『キャリー』が5位となった。

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非英語シリーズ部門では、フランスの『キャンパス・ドライバーズ』が1位を獲得。 日本作品では、『デモンズ・クレスト』が6位、『ラブ トランジット 35+』が8位、森七菜と蒔田彩珠がW主演を務める『地雷グリコ』が9位に入った。 11月6日から世界独占配信されている『デモンズ・クレスト』は、『ソードアート・オンライン』『アクセル・ワールド』で知られる川原礫の同名ライトノベルをアニメ化した作品。 仮想現実（VR）、拡張現実（AR）に続き、川原が新たに題材としたのは複合現実（MR）。

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オンラインゲームのテストプレイに参加した小学生たちが、ゲームと現実が融合した世界で、生き残りを懸けたデスゲームに巻き込まれていく。 アニメーション制作はProduction I.Gが手がけ、オープニングテーマはAdoの「シンカ」。 連続2クールで展開される。 『地雷グリコ』は、ミステリー各賞を席巻した青崎有吾の同名小説を実写化したドラマ。

誰もが知る「グリコ」や「じゃんけん」などの遊びに独自のルールを加えた頭脳戦を描く作品で、11月13日の世界独占配信開始から3日間でグローバルの非英語シリーズTOP10入りを果たした。