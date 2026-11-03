PoCから製品化へ 生成AI時代の開発で見直すべき品質管理の盲点

生成AIやAIエージェントの活用で試作品の開発は加速していますが、PoCの成果を製品化する際には、設計漏れやコードレビュー、テスト結果の確認といった品質管理の盲点が生じやすくなります。AIに任せる作業と人が判断すべき事項の整理を、本セミナーで解説します。

生成AI や AIエージェント の活用が進むなか、ソフトウェア開発の現場では、コード生成や機能実装のスピードが大きく変わりつつあります。これまで多くの時間を要していた試作品の開発も短期間で実現できるようになり、PoC（概念実証）の成果を製品開発へ活かす動きが広がっています。 AI駆動開発 は、この流れを支える中心的な考え方として注目されています。

一方で、技術的な実現可能性を確かめるPoCと、継続的な運用・保守を前提とする製品開発では、求められる要件や品質が異なります。PoCで「動いた」という成功を、製品としての品質を担保しながら本番開発へつなぐには、何を見直す必要があるのかが問われています。本セミナーでは、この課題を整理する視点を取り上げます。

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PoCの成功と製品開発で求められる品質の違い

PoCと製品開発では、そもそも成功の基準が異なります。PoCは技術的に実現できるかを確かめることが目的であり、製品開発では長期間にわたって安定して稼働し、保守や改修に耐えられることが求められます。試作段階で動いたコードをそのまま本番に持ち込むと、この差が品質上の問題として表面化しやすくなります。

本セミナーでは、PoCから製品化へ進む際に見落とされがちな品質管理の盲点を取り上げます。実際のプロダクト開発で得た知見をもとに、どの段階で基準を切り替えるべきかを考える材料を提示する予定です。PoCの延長線上で開発を続けるのか、製品開発として設計し直すのかを判断することが、その後の品質を大きく左右します。

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AIによる高速実装が生む設計とレビューの課題

AIによって実装が速く進む一方で、設計段階で見落とした要求が後工程になって表面化するケースがあります。コードを生成する速度が上がるほど、要件の整理が追いつかないまま実装が進んでしまうおそれがあります。設計で押さえるべき要求を明確にしておくことが、製品化の段階での手戻りを防ぐ前提になります。

また、AIが生成するコードの量が増え続けると、レビューやテスト結果の確認にかかる負荷も大きくなります。人がすべてのコードを細かく確認することは難しくなるため、どこまでを自動化された検証に任せ、どこを人が重点的に確認するのかを決めておく必要があります。本セミナーでは、設計・レビュー・テストのそれぞれで押さえるべきポイントを解説します。

AIに任せる作業と人が判断すべき事項の整理

実装の速さと品質確保を両立させるためには、AIに任せる作業と人が判断すべき事項を明確に分けることが重要です。定型的なコードの生成や反復的な作業はAIに任せ、要件の妥当性や品質基準の設定、リスクの評価などは人が責任を持って判断する、という役割分担が考え方の基本になります。

本セミナーでは、開発プロセスを見直すための考え方を紹介します。AIを活用しても、最終的な品質の責任は開発チームが担う必要があるという前提に立ち、設計、レビュー、テストの各工程で何を確認すべきかを整理します。あわせて、こうした課題の解決を支援する「AI駆動開発支援」サービスについても紹介されます。PoCの成果を確実に製品へつなげたい開発者やプロジェクト責任者にとって、開発プロセスを点検する機会となる内容です。