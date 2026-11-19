フランスのPollen Roboticsが開発したAIアヒル型ロボットMicroduck。NVIDIAイベントでの実演やオープンソースソフトウェア、価格、2026年の出荷予定など詳細を伝えます。

フランスのロボット企業 Pollen Robotics が開発したアヒル型AIロボット「 Microduck 」は、まるで生き物のような動きを見せている。このロボットは高さ25センチ、重さ約780グラムというコンパクトなサイズながら、カメラやLiDAR、マイクなどを搭載し、多彩な動作をこなすことができる。転倒しても自力で起き上がる機能も備えている。

NVIDIAイベントでのMicroduck実演とフアン氏の関与

10月21日、ドイツ・ベルリンで開催されたNVIDIAの技術イベントでは、4体のMicroduckがステージに登場し注目を集めた。イベントではフアン氏がロボットたちに「座って」「立って」などの指示を出したが、すべてが思い通りに動くわけではない状況も目撃された。いくつかのロボットが指示に従わないため、会場からは笑い声が上がった。しかし、フアン氏はまるでペットに接するかのようにロボットたちに語りかけ、その愛らしい姿を楽しんでいた。この実演は、人工知能とロボティクスの融合がもたらす可能性と、まだ課題が残っている現実の両方を示すものとなった。

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仮想空間での学習とオープンソース技術の特徴

Microduckの最大の特徴は、仮想空間でロボットに新しい動きを学習させ、その成果を実機に反映できる点にある。この技術により、複雑な動作や自然な動きを効率的に習得させることが可能になる。さらに、開発に用いるソフトウェアはオープンソースで公開されており、利用者が独自の動作を開発することもできる。このオープンなアプローチは、開発者コミュニティの参加を促し、ロボットの能力をさらに拡張する可能性を秘めている。ユーザーは単に製品を購入するだけでなく、ロボットの機能を自分好みにカスタマイズできる環境が整っている。

Microduckの価格設定と予約開始状況

Microduckの販売価格は399ドル（税・送料別）からと設定されている。現在、同社はこの製品について予約を受け付けている。消費者はこの価格帯で、高度なAI機能を搭載した物理的なロボットを入手できる機会を得ることになる。予約システムが稼働していることから、市場からの関心が高く、初期の需要が予測されている。税や送料が別途かかるため、最終的な購入コストは地域や配送先によって変動する点に注意が必要だ。この価格設定は、ハイエンドな研究用ロボットではなく、一般消費者や開発者をターゲットにした戦略的な位置づけを示している。

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2026年クリスマス前の配送計画と今後の展望

Pollen Roboticsは、最初の製品を2026年のクリスマス前に届ける計画だと発表した。この時期を選んだのは、ホリデーシーズンにおけるギフト需要を見込んでいるためと考えられる。製造ラインの準備やソフトウェアの最終調整、品質保証のプロセスを経て、順次出荷が行われる予定だ。2026年という時期は、開発者が長く待つことになるが、その間にもオープンソースコミュニティからのフィードバックが製品改良に反映されていくだろう。Microduckが実際に家庭やオフィスでどのように活用され、社会にどのような影響を与えるかが、今後の鍵となる。Pollen Roboticsはこの製品を通じて、ロボット技術の普及と一般化を推進する意図を持っている。

Microduckの技術的意義と将来への影響

Microduckは、単なるおもちゃや研究ツールを超えて、人間とロボットが共存する未来のモデルケースとなる可能性がある。仮想空間での学習から実機への反映というプロセスは、他のロボット開発にも応用可能な技術基盤を提供する。Pollen Roboticsのこの取り組みは、ロボット産業におけるオープンソース運動の拡大を後押しするかもしれない。今後、より多くの開発者がMicroduckを活用したアプリケーションや動作を開発することで、ロボットの有用性がさらに高まることが期待される。ベルリンでのイベントでの反応からも、一般大衆はこのような親しみやすいロボット技術に強い関心を持っていることがうかがえる。Microduckの成功は、2026年以降のロボティクス市場に新たなトレンドをもたらす可能性を秘めている。