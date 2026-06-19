Polimill、QommonsAI活用で自治体職員のAIリテラシー向上を支援 滝川市と共同で短時間で高品質なあいさつ文作成を実現

Polimill株式会社は、行政向け生成AI「QommonsAI」の導入自治体を対象に無料の対面型研修プログラムを提供し、「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。滝川市との協働では、10分程度で完成度の高い文章を作成するワークショップを実施し、AIへの委ねる範囲を見極める高度な活用を目指します。

あいさつ文を作成しようのワークショップでは、参加者が互いに相談しながらテーマに沿った文章制作に取り組み、誰がどのような内容でどのような雰囲気でといった要素を整理し言語化した上でプロンプトに反映していました。

わずか約10分という短時間でも完成度の高い文章を作成できており、生成AIの効果的な活用法を体現していました。 AIを使いこなせる職員が増えるほど重要になる「どこまでをAIに委ねるか」という問いに対して、滝川市の関係者と共に、より高度な活用段階へ向けて取り組んでいく自信があります。 Polimill株式会社は、QommonsAIを導入した自治体を対象に、社員が直接現地を訪問して行う無料の対面型研修プログラムを全国で展開しています。

初級編から中級編、管理職向けまで、自治体の習熟度や課題に合わせたカリキュラムを用意し、「導入して終わり」ではなく、「現場で使いこなせる」状態まで伴走します。 研修の問い合わせは、QommonsAIサポート窓口までご連絡ください。 Polimill株式会社が開発・提供・運用する行政向け生成AI「QommonsAI」は、国内外の法律・政策・論文・自治体事例など数千万件以上のデータを基に、エビデンスベースで自治体課題の解決を支援します。

OpenAI・Anthropic・Google・Preferred Networksの主要4社から厳選した12モデルを搭載し、用途に応じて最適なAIを選択できる環境を提供しています。 また、自治体現場からの要望を最短数日でサービスに反映するアジャイル開発体制を敷いており、行政の「いま必要な機能」を圧倒的なスピードで届け続けています





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Qommonsai Polimill 生成AI 自治体 研修プログラム あいさつ文作成 エビデンスベース アジャイル開発

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