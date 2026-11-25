Polimill株式会社が展開するQommonsAIの対面型研修プログラム。全国約1,200自治体の職員向けに、ハンズオン形式で実用的な生成AI活用手法を習得させる取り組みを紹介。

Polimill株式会社 は、開発・提供・運用を行う行政向け 生成AI 「QommonsAI」を対象に、全国展開されている 対面型研修 プログラムを通じて、 自治体 職員の実務活用を支援している。

この取り組みは、単なるツールの導入に留まらず、現場職員が実際の業務の中でAIを自在に操れる状態に至るまで伴走することを目的としている。

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エビデンスベースのAIが自治体課題を支援

QommonsAIは、国内外の法律、政策、論文、および自治体の先進事例など、数千万件以上の膨大なデータを基盤としたエビデンスベースのソリューションである。

これにより、自治体が抱える複雑な課題に対し、信頼性の高い根拠に基づいた解決策の提案や業務効率化の支援が可能となっている。

導入実績は順調に拡大しており、2026年11月時点で全国約1,200の自治体、および約65万人の自治体職員が利用できる環境へと到達している。

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この圧倒的なユーザー基盤とデータ蓄積量が、QommonsAIの高精度な回答能力と実務適合性の高さを裏付けている。

初級から上級まで段階的な対面型カリキュラム

Polimill株式会社は、自治体の習熟度や個別の課題に合わせた柔軟なカリキュラムを設計し、初級編から上級編、さらには管理職向けの専用プログラムまで用意している。

研修の柱となるのは、受講者が自身の業務内容を意識しながら取り組むハンズオン形式のワークショップである。

講師は初級・中級の内容を織り交ぜながら、QommonsAIが具体的にどのような場面で威力を発揮するのかを、実例を挙げて詳しく解説する。

参加者は抽象的な概念だけでなく、自部署の日常業務にどのようにAIを組み込むかを実際にイメージし、実践的なワークを通じて習得していく。

参加者の前向きな反応と実用的な関心の高まり

研修終了後の質疑応答では、画像生成機能に関する技術的な質問が相次ぎ、受講者の関心の深さが浮き彫りになった。

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多くの職員から「実際に使ってみたい」「もっと色々な業務で試してみたい」といった具体的な声があがり、ツールに対する前向きな姿勢が確認された。

Polimill株式会社は、導入して終わりとするのではなく、現場で使いこなせる状態まで伴走することこそが真の価値だと考えている。

その証として、研修終了後も参加者から「使いたい」という意欲が強く寄せられ、新しい活用方法に関心を持ち、実際に試そうとする姿が印象的だったと報告されている。

専門窓口を通じた継続的なサポート体制

Polimill株式会社では、自治体におけるQommonsAIの効果的な導入と定着を後押しするため、専用のサポート窓口を設けている。

研修に関するお問い合わせや、より高度な活用方法についての相談も、お気軽に同窓口に連絡できるよう体制が整えられている。

この継続的なサポートにより、各自治体が独自のアセスメントを行い、最適な活用シーンを発見するためのバックアップが提供される。

生成AIの急速な普及に伴い、行政組織内でのリテラシー向上が求められる中、Polimill株式会社のこのような丁寧な伴走型支援は、デジタルトランスフォーメーションの推進に大きく寄与すると期待される。