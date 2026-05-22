PlayStation世代のローポリグラフィックで生み出された恐怖

本作は、初代PlayStation世代のグラフィックを意識したで、粗っぽい表現力をフルに活かし、乱雑で不穏な雰囲気をこれでもかと醸し出しています。まさにこの世代の「ローポリ」なグラフィックです。

初代PlayStation世代のグラフィックを意識したで、いわゆる"ローポリ"なグラフィックが採用されている本作は、その粗っぽい表現力をフルに活かし、乱雑で不穏な雰囲気をこれでもかと醸し出しています。

もちろん、本作のフィールドは単に不穏なだけでは収まりません。 街を一歩外に出れば、放置された死体に混じった妖怪が立ち上がり、前から後ろから、主人公へと猛然と襲い掛かってきます。 その結果として"前方で出くわした敵と戦いながら後退していたら背後から挟撃される"事態が発生し、こうなると思いがけない被弾をするのはもちろん、単純にビックリして心にダメージを負ってしまうので、非常に危険です。 慣れないうちは慎重に進みましょう。

本作の武器には（おそらく）弾数設定がなく、弾切れの心配はしなくてよさそうなのですが、その代わりに"HEAT"ゲージが存在しており、見境なく撃っているとあっという間にオーバーヒートしてしまいます。 一度オーバーヒートすれば"HEAT"ゲージが0%に冷却されるまで銃を撃つことができません。 とは言え、やりようがないわけではありません。

本作の武器は、AIMをすれば遠距離攻撃に、そのまま使えば近距離攻撃に変化するという非常に高性能な遠近両用武器となっており、大振りの剣として使って敵をザクザクと切り刻むことができます。 ステップやローリングの挙動も軽快で、近距離戦闘はかなり快適。 攻撃ボタンを連打すると締めにやたら発生時間の長い技があるのには注意が必要ですが、締めの暴発にさえ気を付けておけばそこらの雑魚敵に苦戦させられることはないでしょう。 このゲームの真の恐ろしさは、 "複数の種類の恐怖をいっぺんにぶつけてくる"点にあります。

具体的には、敵と一生懸命戦ってるさなかにジャンプスケア演出を挟み込んできます。 どういうことか？ 百聞は一見に如かず、論より証拠。 こちらのgif画像をご覧ください





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