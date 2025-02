PlayStation Storeで2025年中に新作タイトル50本以上登場予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeで2025年中に新作タイトルが50本以上登場する見込みを発表しました。PS5、PS4、Nintendo Switchなど、さまざまなプラットフォームで新作がリリースされるとのことです。詳細な情報は、今後順次公開される予定です。

PlayStation Storeでは、すでに PS5 の人気タイトルや PS4 の傑作タイトルが幅広く取り揃えられています。また、さまざまな ゲーム ジャンルの新作タイトルが発売されることが予想されます。\ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、 PS5 と PS4 の ゲーム 体験を向上させることに力を注いでいます。 PS5 の高性能GPUやSSDは、 ゲーム の世界をよりリアルで没入感のあるものにすることを可能にします。\ PS5 や PS4 の ゲーム 体験をさらに高めるために、ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、さまざまなサービスや機能を開発しています。例えば、PS

Plusの加入者には、オンラインプレイやゲームのストリーミング、無料ゲームなどの特典が提供されています





