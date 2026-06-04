Playmaker criticizes Conte's defensive tactics, expresses support for Conte's departure

A 34-year-old playmaker from the Serie A club has criticized Conte's defensive tactics and expressed support for Conte's departure. The player believes that Conte's rigid 5-4-1 formation stifled creativity and creativity. The player also mentioned Conte's different soccer views and the difficulty of adapting to Italian football. The player also mentioned the discord within the club and Conte's decision to step down as a result of the discord. The player expressed support for Conte's decision to leave and believes that the club needed more serious fans who loved the team as much as ticket holders.

人々はすぐに他人のせいにする。 まず鏡を見て自分を見つめ直すべきだ。 彼は、チームが自分のために戦術を大きく変えると期待して加入したのか。 コンテの選択はチームのためだった。

私はデ・ブルイネを尊敬しているが、発言前に自分の良心に問うべきだった。 論争は、34歳のプレイメーカーがコンテ監督の守備的戦術に不満を漏らしたインタビューから始まった。 クラブはセリエAで2位だったが、元マンチェスター・シティのスターは、堅実さを重んじる5-4-1のフォーメーションで創造性が抑えられたと感じていた。 監督の退任を喜んでいるかと問われると、このMFは「コンテが去ることを喜んでいるか？

僕にとっては、そうだ。 彼が留まる必要はなかった。 また、戦術的な相違を強調し、コンテのサッカー観は自分と大きく異なり、それがイタリア適応を難しくしたと付け加えた。 コンテ監督の退任理由は、スター選手との戦術的対立だけではなかった。

ウディネーゼとの最終戦勝利後、56歳の監督は、クラブ内の不和と分裂が合意退任の主因だと明かした。

"ナポリで一つ失敗したのは、チームを一つにまとめられなかったことだ。 それがなければ他チームに勝てない。 私は多くの悪意を見てきたが、それを撒き散らす者は失敗者だ。 ナポリに必要なのは、チケット代を払うファンと同じようにチームを愛する真剣な人々だ。

それなのに、彼らは害になるだけなので遠ざけるべきだ。 私はこの点で失敗し、この環境を一つにできないと悟った。 私にとってそれは根本的な問題だったため、身を引く決断をした"と、コンテ監督は衝撃的な退任会見で語った





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