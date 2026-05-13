Player Character Power Ratio Seems Off, Hefty Skills and Random Drops

The news text discusses the power balance of the player character compared to enemies, the presence of powerful skills and random drops, and the lack of compelling narrative and story in the game.

一方で、敵と自キャラのパワーバランスは少々プレイヤー側に偏り過ぎているように思えます。 通常攻撃だけでも十分立ち回れる火力に加え、多くの場合一方的に攻撃できる強力なスキルを利用できるため、1対1ではまず負けないことはなく、囲まれた際は雑に立ち回っていると危ない場面もありますが、丁寧にやれば先に述べたようにむしろ返り討ちにできるなど、緊張感は少なめです。

肝心のモーションについてもテンポ感は悪くないものの、アセット感が強く、安っぽさが否定できませんでした。 ランダム性を排したという強化要素は、敵を倒した際の時間や天候といった様々な条件でタロットや武器の強化素材がドロップするというもの。 確かに強化を目的に素材を集める際に試行錯誤を要求されるという点では意義のあるシステムだと言えます。 ただ、如何せん自キャラが強いため、とりあえずドロップした素材で強化していれば攻略上はそれで事足り、実質的にランダムドロップのそれとあまりプレイ感は変わらないものに思えました。

ゲームの進行を支える導線としては、"Feats(功績)"と称したいわゆるクエストが用意されています。 基本的にそれを埋めるのを目的として攻略を進めていくのですが、その多くは"あの敵を探して何体倒せ"といった指示でお使いゲーのような単調さが否めません。 クエストの受け方もフラグの立つエリアへの到着、または大抵同じ見た目のそれらしい石碑を調べることでナレーションが流れるとともにFeats欄に追加されるだけと、あまり物語の世界に干渉しているという実感のないものとなっています。

では、ストーリーそのものはどうかというと、プレイ中には主に上記のFeatsに関連したナレーションが流れる程度で、視覚的に引き込まれる何かがあったり、世界設定をより掘り下げるような興味を引く演出もなく淡々と敵を倒すだけとなっていました。 世界設定の掘り下げについては、道中に落ちている本のようなアイテムを拾うことで拠点にて再生可能な音声コンテンツとして補足されますが、プレイ中に意識することはほとんどないフレーバー程度のものと言えるでしょう。

なお、執筆時点では日本語ローカライズは未実装のため、深く物語を理解したい場合、ある程度の英語力か翻訳ツールが必要となります。 収録されたナレーションは15時間以上に及ぶストーリー重視のゲームとしているものの、ハードルと必要性の双方であまりストーリーに期待すると肩透かしを食らう印象を受けました。 グラフィック面では、良くも悪くもUE5を使用したゲームらしい仕上がりでした。

光やテクスチャといった個々の表現は高度なものに見えますが、全体の雰囲気として統一感が制御しきれておらず、アセットフリップとまでは言わないものの、既成の物を並べただけに見えるなどいまいち工夫を感じられませんでした。 さらに、裏世界への落下やジャンプが機能しなくなると言った操作面でのバグも無視できない数遭遇しているなど、かなり粗削りな作品であるというのが正直な感想です





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Power Ratio Skills Random Drops Narrative Gameplay

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