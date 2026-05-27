Plus 515の仕組みをLiDARに置き換え、サポートも強化

Plus 515の仕組みをLiDARに置き換え、サポートも強化した。部屋や障害物の検知の仕組みをLiDARではなく、前方120度の視野角を持つレーザーモジュールに置き換えた。充電ベースとなる「AutoWash充電ステーション」も小型化された。日本市場専用の無償コンシェルジュサービス「ルンバ プレミアム特典」も提供される。

Plus 515 の場合、部屋や障害物の検知の仕組みをLiDARではなく、前方120度の視野角を持つ レーザーモジュール に置き換えた。 部屋のマッピング用と障害物回避用の2本のレーザーを同時に照射しつつ、ロボット自身が回転することで全方位をカバーする仕組みになっている。

アイロボットジャパンで経営戦略担当ディレクターを務める山内洋氏は「自動運転のように一度に高頻度で360度を見る用途ではLiDARが有用だが、ロボット掃除機は自分で回転できるため、一定期間で間取りが把握できれば精度は落ちない。 サイズの小型化を優先できると判断した」と説明した。 充電ベースとなる「AutoWash充電ステーション」も小型化された。 約3カ月のゴミ捨て不要に加え、モップを約75℃の温水で洗浄し、約45℃の温風で乾燥させる機能を備える。

給水・排水も自動化されており、メンテナンスの手間を抑える。 なお、Plus 515本体には水拭き用の給水タンクが搭載されている。 このタンクはLiDARセンサーを取り除いて生まれた空間に搭載された。 本体にタンクを持つことで、ブラシにより均一に水を吹き付けられ、充電ステーションへ戻る頻度も抑えられるという。

Plus 515ではハードウェアの刷新だけでなく、サポート面も強化されている。 それが日本市場専用の無償コンシェルジュサービス「ルンバ プレミアム特典」だ。 追加同梱されるアクセサリーには、前述のエッジクリーニングブラシとメインブラシの取り替えパーツやフィルター、ルンバ向けの床用濃縮洗剤など、直販価格換算で8000円相当のものをそろえている





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Plus 515 Lidar レーザーモジュール Autowash充電ステーション ルンバ プレミアム特典

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