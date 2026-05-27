PlumTown株式会社がSOGAを箱根のラグジュアリー旅館で提供開始

PlumTown株式会社が展開するプレミアム梅酒ブランド"SOGA"が、神奈川県・箱根のラグジュアリー旅館"箱根吟遊"にて正式に採択され、提供を開始したことをお知らせいたします。本取り組みにより、宿泊者は箱根の雄大な自然とともに、五感をほどく新たな体験として"SOGA"をお楽しみいただけます。

PlumTown株式会社が展開する プレミアム梅酒ブランド " SOGA "が、 神奈川県 ・箱根の ラグジュアリー旅館 " 箱根吟遊 "にて正式に採択され、提供を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みにより、宿泊者は箱根の雄大な自然とともに、五感をほどく新たな体験として"SOGA"をお楽しみいただけます。 箱根吟遊（神奈川県箱根町）は、箱根連山を望む渓谷沿いに佇む、全室露天風呂付きのラグジュアリー旅館です。 わずか20室という限られた客室数により、高いプライベート性と静謐な滞在環境を実現しています。 客室はすべて異なる意匠で設計されており、自然と建築が調和する空間の中で、四季の移ろいを五感で感じることができます。

特に、各客室に備えられた露天風呂から望む渓谷の景色は、この宿ならではの体験価値を生み出しています。 また、地元の旬の食材を生かした懐石料理や、滞在そのものを"心身をほどく時間"へと昇華させるホスピタリティも高く評価されており、国内外の富裕層や旅慣れたゲストから支持を集める、予約困難な人気宿として知られています。 箱根吟遊が大切にしているのは、自然と一体となり、心と身体が静かにほどけていく時間。 そのために設計された空間、光や風を感じる露天風呂、そして余白を尊ぶもてなしは、"何かを足す"のではなく、"本来の感覚を取り戻す"ためのものです。

一方、SOGAもまた、梅という日本の原風景に根ざしながら、味わいだけでなく余韻や感覚の変化までも含めて設計された、"ほどけて、満ちてゆく。

"というキャッチコピーを宿した"心をほどき、満たしていく酒"です。 過度な主張ではなく、静かに寄り添い、体験そのものを深める存在であることを目指しています。 THE HEALING LIQUEUR SOGAを初めて口にした時に感じたのは味わいの奥行きと余韻の美しさでした。 十郎梅由来のやわらかな酸味と、時間をかけて引き出された旨味が、過度な主張をせず、むしろ心を解きほぐしていく。

その佇まいは、私たちが理想とする"癒し"そのものだと感じました。 お客様にとって、記憶に残る一杯とは何か。 その問いに対する一つの答えとして、THE HEALING LIQUEUR SOGAは非常にふさわしい存在であると確信し、取り扱いを決めさせていただきました





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