Philocoffeaが本社焙煎所にセントラルキッチン新設 グルテンフリー焼き菓子を本格拡充

株式会社Philocoffeaは千葉県船橋市の本社焙煎所にセントラルキッチンを開設し、2026年6月5日からグルテンフリーを中心とした焼き菓子メニューを拡充する。自社一貫生産と多様な食のニーズに応える商品開発で、コーヒーとフードのペアリング体験を全国へ提供する。

株式会社 Philocoffea は本社焙煎所に新たな セントラルキッチン を設置し、2026年6月5日から グルテンフリー を中心とした 焼き菓子 メニューを本格的に拡充することを発表した。

同社は「コーヒーの世界を幸せと感動で満たす」をミッションに掲げ、千葉県船橋市に本社を構えるスペシャルティコーヒーカンパニーである。 これまでにもスペシャルティコーヒーと相性の良いフードや焼き菓子を提供してきたが、特にプラッツ習志野店でのグルテンフリーやヴィーガン対応メニューの充実が顧客から高い評価を受けている。 新設されたセントラルキッチンは、店頭での販売に加えて自宅用や贈り物として利用できる個包装の焼き菓子の製造ラインを備え、品質管理と製造効率の向上を図る。

これにより、コーヒーとフードのペアリング体験をより多くの人々に提供できる体制が整った。



Philocoffeaは2016年にWorld Brewers Cupでアジア人初の世界チャンピオンとなった粕谷哲がオーナーを務め、同年に考案した「4:6メソッド」を世界に広めてきた実績がある。 最高品質のコーヒー豆を自社で選定し、焙煎から抽出までを一貫して管理することで、他では味わえない独自のコーヒー体験を提供している。

現在、千葉県内に3店舗、東京・表参道に旗艦店を展開し、表参道店は国内外に向けたスペシャルティコーヒーの拠点として機能している。 バリスタとの対話を通じて抽出方法や豆の個性を体感できる空間は、コーヒー愛好家だけでなく一般の来店客にも好評で、YouTubeチャンネルは登録者数18万人を超えている。





同社はコーヒー産業だけに留まらず、ファミリーマートのコーヒー監修や大手企業へのコンサルティング、商品開発、講演活動など幅広い分野で影響力を発揮している。2024年にはオフィスコーヒー最大手のダイオーズジャパンと合弁会社を設立し、企業向けの特別な珈琲体験を提供している。 今回のセントラルキッチン開設は、こうした多角的な事業展開の一環として位置付けられ、今後はグルテンフリーだけでなくヴィーガンや低糖質といった多様な食のニーズにも対応したメニュー開発を進める方針だ。

新しい焼き菓子ラインは、コーヒーとの相性を徹底的に検証した上で商品化され、店舗での販売はもちろん、オンラインストアを通じた全国配送やギフト需要にも対応できる体制が整っている。 Philocoffeaは今後も「特別なコーヒー体験」を核に、食とコーヒーの新たな融合を追求し、国内外のマーケットでのプレゼンスをさらに高めていくことを目指す





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Philocoffea グルテンフリー 焼き菓子 セントラルキッチン スペシャルティコーヒー

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