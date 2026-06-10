PeakFit: 数字で管理するトレーニング記録アプリ

PeakFitは、トレーニング記録を数字で管理するためのアプリです。ユーザーは、食事とトレーニングを記録し、数字で管理することで、上達のスピードが劇的に高まるそうです。PeakFitでは、カロリー収支とPFC（Protein, Fat, Carbohydrate）を自動計算し、記録をワンタップでコピーしてAIに相談することができます。トレーニングを数値で可視化し、成長を数字で確認することができます。また、ノイズを抑え、日々の細かな増減ではなく、"本当のトレンド"を確認しやすくしています。

開発のきっかけは、代表者自身の経験にあります。 自己流のトレーニングを約10年続けても体は思うように変わらなかった一方で、"食事とトレーニングを記録し、 数字で管理 する"ようにした途端、結果が大きく変わったといいます。

しかし当時は、必要な情報が複数のサービスに散らばっていました。 食事のカロリーは食事アプリ、扱った重量は筋トレアプリ、体重・体脂肪率はノートや体組成計のアプリ、それらを頭の中でつなぎ合わせる手間こそが、記録を続けるうえでの最大の壁でした。 代表者コメント "上達のために本当に必要なのは、根性論ではなく『記録して、数字で見ること』だと考えています。 何が足りていないのか、前回をどれだけ超えられたのか、それが一目で分かれば、トレーニングの精度は大きく上がります。

PeakFitは、頑張る人の努力を"正しい方向"に変えるためのツールです。 ベータテストでは、本気でトレーニングに向き合う皆さまの率直なご意見をいただき、より良い製品に磨き上げたいと考えています"。 カロリー収支とPFCを自動計算：記録するだけで、その日の摂取・消費・基礎代謝、PFCバランスを自動で算出。 記録をワンタップでコピーしてAIに相談：現在の目標・筋トレ記録・食事記録・体組成の記録を、今日／7日間／14日間の単位でワンタップでコピー。

ChatGPT・Claude・Gemini・GrokなどのAIに貼り付ければ、自分の記録データにもとづく評価やアドバイスを受けられます。 トレーニングを数値で可視化：扱った総重量（総負荷量）や、主要種目の推定1RM（最大挙上重量の目安）など、成長を数字で確認できます。 ノイズに強い：むくみや水分、測り忘れの日の影響を抑え、日々の細かな増減ではなく"本当のトレンド"を確認しやすくします。 多くの記録アプリは"食事だけ","筋トレだけ"と機能が分かれており、本気で取り組む人ほど複数のアプリを併用し、データの照らし合わせに手間をかけています。

PeakFitは、この分断を解消し、食事・筋トレ・体組成を"同じ土俵の数字"として、画面で扱える点が最大の特長です。 加えて、海外製の高機能アプリが苦手とする日本の外食・コンビニ食への対応や、専門的な指標を扱いながらも表示・用語を分かりやすく整えた点を重視しました。 記録のしやすさと、データから"次の一手"が見える設計を両立させています





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